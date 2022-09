Sławni poeci o lisach

Czyta się 3 minuty

William Blake

Zbigniew Herbert

Johann Wolfgang von Goethe

– Czy słyszysz, mój ojcze, mnie woła ten lis! – Mój synu, to wiatru w koronach drzew świst. – Mój ojcze, ogonem lis macha jak pies. – Mój synu, nie ogon, lecz gałąź to jest.

W Londynie lisy stołują się w restauracjach, w strefie polarnej podjadają resztki niedźwiedziom. W przeciwieństwie do ludzi rozglądają się, zanim wyjdą na ulicę. Umieją się wspinać i pokonać tysiące kilometrów. Dzięki swemu sprytowi – czy raczej mądrości – to najbardziej rozprzestrzenione drapieżne ssaki na Ziemi. Mikołaj Golachowski

– Mój ojcze, tak rudo futerko mu lśni!

Czy wziąć go do domu pozwoliłbyś mi?

Na spacer go będę zabierał co dzień.

– Mój synu, to tylko omszały jest pień.