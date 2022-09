Skąd wieje wiatr?

Czyta się 1 minutę

Platon : To nie jest prawdziwy wiatr, to tylko przeciąg w jaskini.

U nas masz trzy bezpłatne artykuły do przeczytania w tym miesiącu. To pierwszy z nich. Może jednak już teraz warto zastanowić się nad naszą niedrogą prenumeratą cyfrową , by mieć pewność, że żaden limit Cię nie zaskoczy?

I. Kant : Wiatr robi tylko to, co chciałby, aby i jemu robiono.

K. Marks feat. Scorpions: I follow the Moskva/Down to Gorky Park/Listening to the wind of change.