Satyra na Polskie Radio

Osoby:

Akt pierwszy

Sprytny Kochanek: Poczekaj. Jeśli w programie podają, że audycja odbędzie się o godzinie siedemnastej, to mamy gwarancję, że o tej porze się nie odbędzie.

Zabawność żartu rysunkowego bez podpisu nie zawsze jest oczywista. Czasem żart taki wymaga, tak jak rebus, pewnego namysłu. Proponujemy Czytelnikom, by naprzód sami postarali się odpowiedzieć na pytania postawione pod rysunkami, a potem porównali własną interpretację istoty żartu z interpretacją rysownika. Był nim Zbigniew Lengren

Do czytania / kultura

Naprzeciwko mnie siedziały jakieś dwie panie i czytały „Przekrój". — Czytałaś felieton Grodzieńskiej? — spytała jedna. — Mowy nie ma — odpowiedziała druga — dawniej jeszcze czytywałam, ale od czasu, kiedy się dowiedziałam, jak ona się zachowuje u obcych ludzi, nie mogę patrzeć na to nazwisko...

Do czytania / Felieton

Sprytny Kochanek: Można wydedukować. Weźmy program. Godzina 13.25 — przerwa. Przerwa będzie punktualnie. Godzina 16.20 — sonata Mozarta. Zamiast tego pewnie dadzą Krakowiaka Paderewskiego. Jest to utwór znacznie krótszy, więc dopełnią płytami i ostatnia płyta będzie o kilka minut za długa. Wobec tego następna audycja zacznie się z opóźnieniem i zamiast długiego odczytu dadzą krótką pogadankę, która by się zmieściła w czasie. Ale pogadanka będzie za krótka i żeby wyrównać, dadzą utwory fortepianowe, które powinny były iść wczoraj o 23.15, ale zamiast nich o 23.15 była audycja dla dzieci, która nie poszła w południe. Utwory fortepianowe przeciągną się do godziny 18.30 i wtedy właśnie rozpocznie się recytacja twego męża. Przyjdę więc o godzinie 18.30.