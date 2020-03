Sabantuj na Polivoksach – pożegnanie z Anną

Był czerwiec 2007 r., gdy – będąc z łódzkimi 19 Wiosnami w trasie po Powołżu – po raz pierwszy trafiłem do Kazania. Była to dla mnie niespodzianka, poczułem się jak w mieście, które ma aurę prawdziwej stolicy – jak upstrzona katalońskimi barwami Barcelona czy Edynburg, gdzie przyjezdnych wychodzących z pociągów i autobusów wita kobziarz w kilcie. W Kazaniu powitały mnie totemiczna heraldyka, białe smoki i skrzydlate irbisy, śnieżnobiałe elewacje pomieszane z geometrią radzieckiego retrofuturyzmu i delikatną nadwołżańską pochmurnością. W oczy od razu rzucili się przechodnie w tatarskich czapeczkach tiubietiejkach, a z przejść podziemnych rozbrzmiewała rozlewna, akordeonowa nuta o pentatonicznej, przypominającej chińską skali.

Nasz gospodarz miał na imię Rafael (jak się później dowiedzieliśmy, wśród kazańskich Tatarów od ponad stu lat w modzie są europejskie retro imiona, jak na przykład Rudolf czy Albert). Opowiedział nam, że pobliska ulica Lwa Tołstoja była ulicą, po której włóczył się młody hrabia jeszcze w czasie studiów, wagarując z zajęć na pobliskim uniwersytecie, schodząc w dół do kaprawych nadwołżańskich spelun. Rafael był artystą, maniakalnym teatromanem, malarzem i poetą. Jego mieszkanie wypełniały teatralne eksponaty i tatarskie stroje ludowe, które z pasją zbierał. W jego kuchni grało radio z muzyką symfoniczną, a obok pianina, nad łóżkiem wisiał ikoniczny portret kompozytora Modesta Musorgskiego z czerwonym nosem w chałacie. Oprócz tego Rafael golił się na zero i nosił trzy paski Adidasa, wyglądał trochę jak osiedlowy chuligan (gopnik), był też ultrasem piłkarskiego klubu Rubin Kazań. Przepraszał nas bardzo, że nie może przyjść na nasz koncert – w tym samym czasie miał gdzieś na peryferiach ustawkę z kibolami drużyny Skrzydła Rad z wrogiej Samary. Ten surrealistyczny, artystyczno-gitowski sznyt Kazania dopełnił kolega Rafael. To on – chłopak o ksywie Bomba przypominający podwórkowego urwisa z radzieckiego serialu z lat 80. – zgrał nam w empetrójkach całą dyskografię fenomenalnego składu 7B, pionierów kazańskiej sceny undergroundowej łączących psychotyczne brzmienia syntezatorów Polivoks z mroczną groteską i punkową wścieklizną.

Coś jest na rzeczy, skoro do Warszawy w glorii i chwale wraz z postironią teleportowała się estetyka postsoviet, nałożyła się na ciągłość lokalnych tradycji i muzycznego szlaku od bandżolin do samplerów. Język ten stał się dziś podobny do języka rosyjskojęzycznej traszkultury – jadowite mieszanki absurdu z hardcore'em i koksiarsko-rozbuchany cwaniacki nihilizm organicznie przyjęły się nad Wisłą.

Superalisa, stała bywalczyni kultowego kazańskiego Teatru Kamala, jako nastolatka bujała się z trochę starszą od niej, wariacką, punkowo-industrialną załogą. To był początek lat 90. i najważniejszym zespołem w mieście było wspomniane już 7B. Gdy ogląda się ich archiwalne klipy w YouTube, oprócz autodestrukcyjnego nihilizmu czasów schyłkowego ZSRR, dostrzec można teatralność i szamański trans. Większość z nich nakręcili w elektrociepłowni Tiepłokontrol, w której tworzyli i mieszkali. Należący do zespołu bracia bliźniacy Jura i Szura oraz grająca na Polivoksie Fieńka musieli poruszać się po swoim osiedlu kanałami, by nie wpaść w łapy jednemu z setki młodzieżowych gangów, które wówczas trzęsły miastem (7B mieszkali na terenie jednej z najbardziej wpływowych band, Tiap-Liap). Synchroniczny taniec i unikalny dress code kazańskich gopników tamtych lat, w prostej linii potomków nadwołżańskich dziewiętnastowiecznych burłaków-galerników intonujących galerniczą pieśń Ej uchniem!, widać w klipie do piosenki Co z tego, że jestem świrem. 7B było zjawiskiem audiowizualnym i parateatralnym, silnie obecnym w kazańskim środowisku: młoda Alisa poznała starszą Fieńkę na studiach, gdzie obie uczyły się wytwórstwa teatralnych scenografii. W tym czasie wokół Fieńki oraz braci bliźniaków skupiona była większa część punkowej załogi i artystycznych outsiderów Kazania.