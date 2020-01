Piszę tylko dlatego, że muszę, że nic innego nie

przychodzi mi do głowy, że nic innego nie umiem,

a nawet to umiem nie najlepiej. Piszę zły wiersz,

kolejny w złej serii, piszę zły wiersz tego niedobrego

dnia, kiedy zrozumiałem, że nie będzie więcej

dobrych wierszy. Dobre wiersze pisze się, kiedy

śmierć wpatruje ci się w oczy, a ty wyzywasz ją,

że jednak nie całkiem, że nie do końca.