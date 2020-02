Rainer Maria Rilke „Koty na Facebooku”

Grupy o kotach, okna do wszechświatów

Nocnych i cichych. Może dotyk echa

Snów. Mieszających łowy i spoczynek

Na ciepłym piecu. Wzburzających krew

W widmowym skoku. Mruczących pod miłą

Ręką człowieka. Echo dawnej puszczy,

Mchy, ciemniejące na skraju wąwozów.

Och, czemuż one, z sierścią oprószoną

Piaskiem Egiptu, budzą we mnie uśmiech?

Mój Facebook cały w śladach łap. Kolejne

Zdjęcia z siostrzanych grup: THIS CAT IS CHONKY,

THIS CAT IS BEBBE, THIS CAT IS MAJESTIC.

Aniele, gdybyś spytał „Czemu Ziemia?”

Pokazałbym ci te zdjęcia. Futrzane

Brzuszki i uszy spiczaste, i ogon

W lekką ósemkę, i bardzo szeroko

Otwarte oczy, i spomiędzy zębów

Śmiesznie różowy koniuszek języka.