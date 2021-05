Piotr Dumała: Sny mi zawsze sprzyjały

Popularne Czytaj Życie prześpiewane Kultura Czytaj Astralne przypadki Heleny Bławatskiej Kultura Reklama

Niektórzy mówią o nim: mag, inni wolą nazywać go po prostu geniuszem. Reżyser Piotr Dumała zaczynał jako konserwator warszawskich cmentarzy, dzisiaj rozsławia polską animację na całym świecie. O jego filmach i o nim samym pisze Mateusz Demski.

– Uświadomiłem sobie, że to już 40 lat. To był tak inny świat, tak inny ja i wszystkie konteksty były tak inne, że mam wrażenie, jakby te filmy w ogóle ktoś inny robił.

– A ten, który jest teraz, nadal chce robić filmy?

– Jeszcze tak, ale na stare lata pewnie wolałby się zająć pisarstwem. Wystarczy kartka, ołówek, na papierze można całe światy pomieścić. Zresztą to nie musi być wcale literatura. Może być stolarstwo, sadzenie drzewek. Trudno powiedzieć, co życie przyniesie. Ale jakoś fajnie mi z tym.

Warsztat przy Chłodnej

Sztuką, paradoksalnie, zaraził się od ojca, ślusarza. Miał może sześć, siedem lat, gdy zaczął przesiadywać w jego warsztacie. Pamięta widok: ojciec godzinami pochyla się nad tokarką, skupiony, jakby trochę oderwany od rzeczywistości. Warsztat znajduje się na warszawskiej Woli, najpierw przy ulicy Wolskiej, później przy Chłodnej. Schodzą się do niego same oryginały – zwariowani mechanicy, szaleni wynalazcy, którzy świat widzą po swojemu. Kiedy jeden wpada na pomysł maszynki do golenia na sprężone powietrze, drugi nie pozostaje mu dłużny i przychodzi z patentem na przedziwne wrotki. Jego ojciec też ma się czym pochwalić. Konstruuje temperówkę i trąbkę do roweru. Dalej – maszynę do obierania jarzyn, przełącznik elektryczny, przez 10 lat będzie pracował nad silnikiem, który ma się kręcić dzięki działaniu sił magnetycznych. W małym warsztacie ślusarsko-tokarskim rodzą się różne cuda i kurioza.

– Nie był ani rysownikiem, ani plastykiem, a jednak ten jego wariackoartystyczny stosunek do pracy niewątpliwie zbliżał mnie do jakiejś kreatywnej cząstki siebie – mówi Piotr Dumała o ojcu.

– A mama?

– Rozbudzała moją wyobraźnię. Nie była osobą wykształconą, nie interesowała się sztuką. Ale często mówiła o swojej młodości, pochodziła z Soleczników niedaleko Wilna. Zamiast bajek opowiadała mi o tym, jak wyglądało życie na Kresach w dawnej Polsce. Może nie była świadoma tego, co robi, ale ja dzięki temu zacząłem w głowie budować swoje wyobrażenia, swoje światy.

O tym, że interesują go słowa i obrazy układające się w historie, wiedział od najmłodszych lat. Jednym z najsilniejszych wzruszeń dzieciństwa, zaczepką dla jego wyobraźni, są dobranocki, które ogląda w czarno-białym telewizorze. Bolek i Lolek, Miś Yogi, Pies Huckleberry. Jako mały chłopiec zaczyna tworzyć własnych bohaterów: rysuje z talentem, kartka za kartką, notuje pomysły narracyjne. Jako nastolatek próbuje sił w pisaniu. Tworzy zachłannie, intuicyjnie. Wciąż coś nowego. Wiersze, opowiadania, poematy, teksty sceniczne. Niektóre na poważnie, inne kompletnie absurdalne. Chce żyć ze sztuki, całkowicie się jej poświęcić.

Po liceum plastycznym idzie na warszawską ASP. Studiuje konserwację rzeźby, przez trzy lata odrestaurowuje nagrobki na Starych Powązkach, ale na ostatnim roku pojawia się nowa możliwość.

„Czarny kapturek” (1983)

– Przez przypadek trafiła mi w ręce książka pana Kossakowskiego pt. Polski film animowany. Był tam spory fragment poświęcony twórcom animacji artystycznych, które można nazwać sztuką. Nie znałem żadnego z nich, nagle pojawiło się nazwisko Daniel Szczechura, a na samym dole odnośnik, że prowadzi pracownię filmu na mojej uczelni. Zamknąłem książkę, popędziłem na ASP. Wtargnąłem na zajęcia do Szczechury i zapytałem, czy mógłby mnie przyjąć do siebie. Przychodziłem z innego wydziału, było też o rok za późno na specjalizację, ale widząc mój upór, pozwolił mi zrobić krótki filmik.

I tak na początku 1981 r. powstaje Lykantropia. Film groteskowy, kombinowany, narysowany z humorem, w którym fałszywe wilki, a właściwie ludzie przebrani w wilcze skóry, zostają zdemaskowani i pożarci przez swoich współtowarzyszy. Każdego z nich w końcu czeka podobny los. Równolegle otrzymuje dyplom ukończenia studiów z konserwacji, więc na jakiś czas odkłada film i wraca na warszawskie cmentarze. Z pracy przy nagrobkach najbardziej zapamięta popiersie marmurowe, które wykuł według pewnej fotografii, i zlecenie na portret od staruszki, która pożegnała syna.

Któregoś dnia, dwa lata po Lykantropii, dzwoni Szczechura. Zaprasza go do siebie, mówi, że jego wilki zwracają uwagę w środowisku, a teraz pomogą mu zadebiutować w Studiu Filmowym Se-Ma-For.

Za kilka lat wszyscy będą zgodni, że Piotr Dumała to nowa (wybitna!) jakość w polskiej animacji.

Deseczka na pamiątkę

Ma kilka pomysłów: Czarny kapturek, Latające włosy, Zbrodnia i kara. Kilka lat wcześniej zresztą już narysował komiks wg Dostojewskiego. Miał wtedy 20 lat, wzorcem był dla niego Poemat w obrazkach Dino Buzzatiego, który uświadamia mu, że komiks może zawierać elementy poetyckie, fantasmagoryczne, może być formą artystycznej wypowiedzi. Komiks kończy w 1980 r., przedstawia go jako pracę dyplomową z rysunku na ASP. Osiem wielkich plansz, ustawia je w uczelnianej salce jedna obok drugiej. Łącznie około 300 rysunków z dymkami. Profesor od rysunku nie może uwierzyć w to, co widzi, praca studenta wprowadza go w osłupienie. Ale animacji z tego Dumała na razie nie zrobi. Nie czuje się na siłach, boi się sknocić. Na dzieło Dostojewskiego daje sobie czas. Wróci do niego po 17 latach.

Na początku stanęło na Czarnym kapturku. Ze znanej bajki pożycza sobie jedynie tytułową postać, reszta jest przeciwieństwem tego, co rodzice czytają swoim pociechom.

Kapturek zjada wilka, wilk wydostaje się z dziecka i zjada myśliwego. Kończy się tym, że wilk znajduje w chatce gołą babcię, wyciąga penisa i rzuca się na nią. Kreska jest prosta, niezdarna, jak u dziecka, ale na poziomie treści to bajka zdecydowanie dla widzów dorosłych. Pełna okrucieństwa, żądzy, popędów, rozpasanych chuci.

– A o czym jest właściwie ten pana Kapturek?

– Zrobiłem to z przekory, trochę z ciekawości, co będzie, jak bajka w pewnym momencie inaczej się potoczy i zamiast wilk zjeść Kapturka, to Kapturek zje wilka. Film był po to, żeby zobaczyć, do czego przy takiej zamianie może dojść. Ale była to też historia silnie nasycona moimi przeżyciami. Każdy film traktuję jako rodzaj pracy nad sobą i nad różnymi, bardzo ważnymi emocjami, które pojawiają się we mnie. Czarny Kapturek wyrażał mój ówczesny bunt, potrzebę agresji, która jak sądzę, na pewnym etapie życia zachodzi w każdym.

Rok później kończy Latające włosy. Stosuje nową technikę, która na dobre przylgnie do jego twórczości. Wymyśla ją przypadkiem. Pewnego dnia wykonuje dla siostry swojej ówczesnej dziewczyny mały obrazek. W domu znajduje deseczkę, kawałek sklejki, na której jeszcze w liceum plastycznym uczył się nakładać grunt kredowo-gipsowy. Deseczka jest biała, przetarta papierem ściernym, ale wzorem holenderskich malarzy postanawia najpierw pomalować ją ciemnobrązową farbą. Następnie igiełką dodrapuje się do białego gipsu, chce w ten sposób wykonać szkic przyszłego obrazu, aż doznaje nagłego olśnienia. Zauważa, że wychodzi mu z tego piękny obrazek, można go też bezpowrotnie zamalować i wydrapać na jego miejscu kolejny. Jeśli każdy utrwali na taśmie, to uzyska ruch. W ten sposób wymyśla nową technikę, nową dziedzinę animacji. Zostaje wynalazcą, tak jak ojciec.

Deseczkę zachowuje na pamiątkę. Ma ją ciągle w domu.

„Latające włosy” (1984)

Z tego dłubania rodzą się kompozycje przywodzące na myśl płótna Rembrandta czy Vermeera, gdzie światło wyłania się z ciemności. Zachwyt budzi w nim każda klatka, zaczyna tworzyć bez wytchnienia. Latające włosy to poetycka i subtelna impresja, historia pary zakochanych. Mija kolejny rok i powstaje Łagodna na podstawie Dostojewskiego. To już nie karykaturalna bajka o Kapturku, to próba wejścia w labirynt ludzkiej psychiki. Narracja jest wyrafinowana, bogata w niuanse na temat osamotnienia i niezrozumienia bohaterów, czuć w tym fascynację literaturą. Zaczyna częściej sięgać po klasyków. Następny jest Kafka. W 1991 r. robi film na podstawie jego dzienników.

Kiedy patrzy się na wydrapanego w gipsie Kafkę, sugestywność ożywionego obrazu jest tak wielka, że można na jego twarzy odczytać tętniące wszystkimi zmysłami życie. W tym filmie po raz pierwszy Dumała stosuje też wieloplan, inspiruje go stary album zdjęć Pragi z końca ubiegłego wieku. Franz Kafka rodzi się jednak długo, w trudzie. Technika gipsowa w tak zaawansowanej formie okazuje się szalenie pracochłonna.

Przy okazji jednego wywiadu powie: „Jeżeli motylek przelatuje i nic więcej na ekranie się nie dzieje, to takie ujęcie robię przez 10 minut. Dla porównania dodam, że próba uzyskania efektu jazdy kamery po pokoju ze wszystkimi szczegółami i myśleniem o perspektywie – takie rysowanie jest już piekielnie czasochłonne. Pamiętam, że raz mi się zdarzyło dwie trzecie sekundy, czyli siedem rysunków, robić przez ponad 10 godzin”. Chodzi o scenę z szybą, która rozpryskuje się w stworzonej w 2000 r. Zbrodni i karze.

Pytam o to dłubanie jednej sekundy filmu przez cały dzień.

– Tak jak ze wszystkim – odpowiada. – Każdy zawód, każda czynność wymaga czasu. Ktoś, kto uprawia ziemię, sieje coś w polu, tak samo musi się narobić i zaczekać, żeby to potem wydało plony. Animacja jest za to czasochłonna w przeliczeniu na czas ekranowy. Zbrodnia i kara to mój najdłuższy animowany film, trwa pół godziny, robiłem go przez trzy i pół roku. Łatwo policzyć, że pełny metraż mógłbym zrobić w przeszło 10 lat. Gdybym zaczął dzisiaj, być może nie zdążyłbym go skończyć. Jak ktoś lubi rysować, to taka praca jest czystą przyjemnością. Ale wiadomo, że w każdy ma jakiś zapas cierpliwości, który kiedyś może się wyczerpać.

Sam przez pewien czas będzie mówił o porzuceniu animacji, postanowi w kinie spróbować czegoś innego. Zbrodnia i kara zostanie zaś ostatnim filmem, który w całości wykona na gipsie.

„Zbrodnia i kara” (2000)

Chrystus w wagonie

Śni mu się w dzieciństwie, że leży w łóżeczku, koło niego siedzi zgarbiona kobieta, opuszczona głowa, nie widać twarzy. Zgarbiona sylwetka przy łóżku zostaje mu w pamięci, po latach na podstawie tego obrazu zrobi film. Kobietę zamieni na mężczyznę – starego, śmiertelnie słabego, którym opiekuje się syn. Syn obmywa wodą z miski zwisające bezwładnie na krześle ciało ojca, liczy już dni i godziny. Nagle zmiana. Dwaj mężczyźni, ten sam ojciec z synem, wędrują teraz przez las. Role się odwracają. Starzec idzie przodem, pełen życia, syn zostaje w tyle, stara się nadążyć. Na przemian jesteśmy w domu i lesie, mężczyźni cały czas milczą, pod koniec syn zostaje w pustym mieszkaniu. Widać, że było między nimi w życiu różnie, ale zostali razem do końca.

Po raz pierwszy kręci autorską fabułę. Las powstaje na nowy początek, wreszcie dochodzi do wniosku, że znalazł alternatywę dla animacji. W tym samym roku myśli o kolejnym scenariuszu na film z aktorami. Nazwie go później Ederly. Nie potrafi wyjaśnić, co to znaczy. Nie miał jeszcze 20 lat, gdy tajemnicze słowo usłyszał w śnie. Innym razem przyśnił mu się chłopak, konserwator zabytków w podobnym wieku, który przyjeżdża za pracą do małego miasteczka i tam zostaje wzięty za kogoś innego. Historia i słowo, które wyśnił 30 lat wcześniej, okazują się gotowym materiałem na film.

„Las” (2009), fot. Małgorzata Olecka

– Sny mi zawsze sprzyjały. Był taki przedziwny czas, że śniły mi się gotowe historie, całe scenariusze, opowiadania, bardzo długie, z dialogami, bohaterami, z jakimś morałem, z jakąś puentą. Potrafiłem zapamiętać wszystko w najmniejszych szczegółach. Przy łóżku miałem zeszyt, budziłem się, spisywałem. Ederly powstało na bazie opowiadania, które napisałem, będąc jeszcze studentem, a które mi się przyśniło. Teksty ze zbioru Gra w żyletki, które wcześniej drukowałem w miesięczniku „Kino”, to są również historie żywcem przeniesione ze snu. Naprawdę w życiu sam bym tego nie wymyślił.

– I zostały panu takie sny?

– Po latach to wygasło – stwierdza. – Sny przestały być tak wyraziste, przestałem też je zapamiętywać. Ale czasem jeszcze zdarzają się sny ważne, w sensie artystycznym, które stanowią kanwę moich opowieści. Albo pozwalają mi ujrzeć, jak film powinien wyglądać.

„Ostatnia Wieczerza” (2020)

Niedawno śnił mu się pociąg. Patrzył na niego z zewnątrz, w oknach widział pasażerów od pasa w górę. Po przebudzeniu wpadł na myśl, że spełnieniem podobnej kompozycji jest słynny fresk Leonarda da Vinci Jedno łączy z drugim. Efekt jest taki: Jezus Chrystus i apostołowie w wagonie. Kolejka pędzi po torach, postaci z obrazu nagle ożywają. Każda z nich zanurza się pod stołem w jednym miejscu i wynurza w drugim, poprzez swoje ruchy wykonują coś w rodzaju zespołowej figury tanecznej. Wygląda to zupełnie jak teatr Piny Bausch.

Ostatnia wieczerza to jego ostatni jak dotąd film animowany. Wcześniej robi jeszcze Walkę, Miłość i Pracę oraz nagradzane na całym świecie Hipopotamy, które układają się w rodzaj trylogii. Na jednym widać grupę stojącą do pasa w zbożu, na drugim kobiety i mężczyzn zanurzonych do pasa w wodzie. Animacji nigdy nie porzucił. W ostatnich latach szukał w niej po prostu nowych smaków twórczych, nie zamierzał odcinać kuponów od patentu z dłubaniem w gipsie.

„Hipopotamy” (2014)

– Czuję, że kompozycja horyzontalna, ten rodzaj opowieści rozgrywającej się w poziomie, niesłychanie mnie satysfakcjonuje. Moja myśl w ostatnich filmach biegnie w stronę wyznaczenia pewnej granicy: między światem powyżej i poniżej. Postaci zanurzają się pod linią stołu, wody, zboża, następnie się stamtąd wynurzają i tym sposobem doznają pewnej przemiany. Trochę jak w mitologii egipskiej, gdzie bóg słońca schodził nocą do świata umarłych, a kolejnego dnia wynurzał się w świecie żywych. Nawet na studiach pisałem kiedyś taką pracę: o podziale świata na dwie sfery. O tym, że drzewo ma korzenie pod ziemią, że ziarno musi obumrzeć, aby przynieść plon.

*

Pod koniec maja 2021 r. Piotr Dumała odbierze Smoka Smoków na Krakowskim Festiwalu Filmowym, nagrodę za wyjątkowy wkład w rozwój światowej kinematografii. Mija akurat 40 lat od powstania Lykantropii, jego pierwszego filmu. Pytam, ile znaczą dla niego rocznice, podsumowania.

– Taka nagroda jest jak parabola życiowa, nagle widzi się całą przebytą drogę. To trochę tak, jakby człowiek wszedł na pagórek i miał szansę z góry spojrzeć na to, co przeszedł.

– I jak panu z takim widokiem?

– Dobrze, ale bardziej ciekawi mnie, co dalej. To, co jest przede mną, jest tylko wielkie. A to, co za mną, już znam.