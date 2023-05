Piątka na maj i maj na piątkę!

Popularne Czytaj Wenus w połogu Kultura Czytaj Wybrane wiersze K. I. Gałczyńskiego Kultura Czytaj Lekko! Pismo robi się lekko Kultura Czytaj „Przeczytasz, poprawisz sobie życie” Kultura Czytaj Dziwne skrzynie profesora Corcorana Kultura Reklama

Dla tych, których wiosna wygnała w przyrodę, a także dla tych, którzy podziwiają ją z kanapy. Zespół zawodowych czytelników z Big Book Cafe przygotował rekomendacje książkowe.

Pierwsze globalne badanie relaksu i odpoczynku – The Rest Test – pokazało, że zajęciem, które najlepiej regeneruje ludzi z różnych zakątków świata jest… czytanie. Nic nie przenosi do odległych miejsc i doświadczeń równie szybko i skutecznie jak dobra książka. Aby odsapnąć od codzienności i na chwilę wyjść z siebie, warto zanurzyć się w lekturze. Tylko jakiej?

Mamy podpowiedź!

Międzypokoleniowa dawka radości

„Tak już jest na świecie, że liliputy nie lubią, kiedy się przy nich wychwala olbrzymów” – stwierdza Dominik, oczytany, inteligentny i ogromny porcelanowy słoń z powieści Ludwika Jerzego Kerna. Przenikliwa, zabawna, napisana wyborną polszczyzną historia retro powraca w nowym wydaniu. W samą porę do rodzinnego czytania wśród majowej zieleni.

Ukazała się po raz pierwszy w 1964 r. Przenosi nas w czasy, gdy w szkołach używało się kałamarzy, ojcowie oglądali w telewizji hokeja, a matki robiły swetry na drutach. Ale PRL-owska rzeczywistość stanowi jedynie tło nieprawdopodobnych przygód pary niezwykłych bohaterów. Dominik, który niegdyś stał nieruchomo na wystawie apteki „Pod Słoniem”, teraz uczy się biegać, trąbić i… mówić. A Pinio – najniższy uczeń w klasie – u boku wielkiego przyjaciela jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.

Książka została pięknie przypomniana z oryginalnymi ilustracjami Zbigniewa Rychlickiego. Humor, dystans i wyobraźnia Kerna sprawią, że czytelnicy bawią się świetnie, niezależnie od tego, ile mają lat.

Julia Rzemek – współtworzy program literacki Big Book Cafe

Ludwik Jerzy Kern, Proszę słonia, Wydawnictwo Dwie Siostry, 2023.

Nad Wisłę po zachwyt

czyli rozmowa fotografa z Dürerem Do czytania / kultura „Teraz już nie wiem, co jest piękne” to swoisty remake miedziorytu Dürera – zrealizowany za pomocą wysokiej rozdzielczości fotografii, przestrzeni galerii Foksal, fałszywej drabiny oraz prawdziwych trocin. Wystawę Witka Orskiego recenzuje Stach Szabłowski

Najpiękniejsza i najbardziej zdumiewająca książka krajoznawcza ostatnich lat. Podróżnik Mateusz Waligóra dotarł do najodleglejszych zakątków świata, przejechał na rowerze australijski interior i Andy, przeszedł pustynię Gobi, a w Boliwii – największą solną pustynię świata. Kiedy wybuchła pandemia, ruszył w Polskę. Szlak jego pieszej wyprawy wyznaczyła Wisła – Waligóra ruszył od jej źródeł pod Baranią Górą po ujście do Bałtyku. Autor eksploruje dziki brzeg rzeki, odwiedza nadwiślańskie wsie, miasteczka i miasta. Podziwia krajobrazy i opisuje naturę poszczególnych regionów, ale przede wszystkim rozmawia z ludźmi, którzy są wyjątkowo związani z królową polskich rzek: fascynatami historii, zbieraczami rzecznych skarbów, żeglarzami i szkutnikami, archeologami, hydrologami, biologami i ekologami. Książka, którą napisał z dziennikarzem Dominikiem Szczepańskim, to portret życia toczącego się nad Wisłą, dawnej i dziś. To opowieść o jej tajemnicach i potencjalnej przyszłości ilustrowana świetnymi zdjęciami Aliny Kondrat. Lektura zachęca, żeby ruszyć nad rzekę, najlepiej więc czytać nad jej brzegiem lub w kajaku!

Bartosz Kamiński – współtworzy program premier literackich Big Book Cafe

Dominik Szczepański, Mateusz Waligóra, Szlak Wisły. 1200 km pieszej przygody, Wydawnictwo Otwarte, 2023.

Sekrety nie toną

Komu marzy się wiosenny wypad nad wodę, a do tego w miejsce tajemnicze i nieoczywiste, temu polecamy wycieczkę w kierunku Bornego Sulinowa. A okolicę najlepiej poznawać z książkami Julii Łapińskiej pod pachą. Uwaga – czytanie grozi podróżą!

Na początek musi wystarczyć informacja, że miasto jest malowniczo położone nad jeziorem Pile w województwie zachodniopomorskim oraz że przed drugą wojną światową powstał tam niemiecki garnizon wojskowy, po 1945 r. przejęty przez Armię Czerwoną. Dwa kryminały Julii Łapińskiej osadzone na dawnych terenach wojskowych – Czerwone jezioro oraz Dzikie psy, drugi tom cyklu – silnie oddziałują na wyobraźnię. W Bornym Sulinowie straszą szczątki starych budynków niedziałającego już poligonu i pozostałości eleganckich niegdyś sal reprezentacyjnych. Do lat 90. cywile nie mieli wstępu na te obszary, ale po likwidacji jednostki przejęli poradzieckie obiekty. Na tle architektury zapomnianego i opuszczonego miasta rozgrywają się codzienne dramaty i niecodzienne wydarzenia. Ktoś buduje modny hotel, ktoś ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, do kogoś strzelają.

Wątki kryminalne i tajemnice mieszają się z codziennymi problemami mieszkańców. W Dzikich psach autorka rozwija historie bohaterów, których przedstawiła w Czerwonym jeziorze – Kuby, Ingi, Miry. Tym razem jednak każe im nie tylko rozwiązać kryminalną zagadkę, lecz także zmierzyć się z osobistymi kłopotami i demonami przeszłości. Wciąga od pięt po czubek głowy!

Anna Król – dyrektor artystyczna i współtwórczyni Big Book Cafe



Julia Łapińska, Dzikie psy, Wydawnictwo Agora, 2023.

Odwaga dni ostatnich

Refleksyjna rzecz dla tych, którzy w czasie wolnym chcieliby nabrać dystansu do codziennych spraw. I są gotowi w tym celu wybiec nieco w przyszłość – ku własnej starości. Chwile wieczności norweskiej pisarki Kjersti Anfinnsen (tłum. Karolina Drozdowska) to słodko-gorzka opowieść o przemijaniu i pożegnaniu ze światem. Książka w 2022 r. była nominowana do Nagrody Literackiej Unii Europejskiej. Emerytowana kardiochirurżka, 90-letnia Brigette, zabiera czytelnika w sentymentalną podróż po swoim długim życiu. Fabuła ma dwa tory – retrospekcję i czasy współczesne – a bohaterka, która każdego dnia odważnie konfrontuje się z poczuciem osamotnienia i postępującym starzeniem, świadomie przeżywa zgodę na nieuchronny kres.

Z tej odwagi bierze się szczerość jej wspomnień o ukochanych mężczyznach, spełnieniu zawodowym i świadomej bezdzietności. Brigette mierzy się ze ślepotą, lukami w pamięci i „wyludnianiem się” codzienności. Choć stopniowa utrata sprawczości i pożegnania kolejnych bliskich sprawiają jej ból, kobieta nie traci radości życia. Pozostaje otwarta na nowe doznania, a nawet na miłość. Autorka balansuje między melancholią i sporymi dawkami sarkazmu, dotkliwą opowieść osładza ironicznym poczuciem humoru bohaterki. A śmiech to zdrowie, do samego końca!

Alicja Michalska – odpowiada za PR i komunikację z czytelnikami Big Book Cafe



Kjersti Anfinnsen, Chwile wieczności, Wydawnictwo ArtRage, 2023.

Zachwyt międzyplanetarny

Coś dla pragnących zanurzyć się w przyrodzie i krajobrazie. Wyostrza zmysły i otwiera serce na doznania. Nowa, poruszająca powieść Richarda Powersa (tłum. Dorota Konowrocka-Sawa) pomaga zachwycić się fenomenem życia na Ziemi. Ceniony amerykański autor stworzył współczesną fabułę będącą jednocześnie życzeniem lepszej przyszłości dla świata.

Owdowiały astrobiolog samotnie wychowuje synka o niezwykłej wrażliwości i nietuzinkowych talentach. Co wieczór, zamiast czytać bajki, przenoszą się obaj na wyimaginowane planety i studiują warunki niezbędne do powstania tam inteligentnych form życia. Podróżują także realnie – do parków narodowych, na biwaki, gdzie razem szukają ulgi i utulenia po stracie.

Chłopca, który zmaga się z wybuchami złości i zmiennymi nastrojami, lekarze próbują diagnozować, szukając medycznej etykiety dla jego pozornie nadmiernej czułości w stosunku do innych istot żywych. Ojciec jednak stara się podążać za przeżyciami syna, towarzyszyć mu i doceniać jego umiejętność dostrzegania prawdy, którą inni wolą wypierać. Powers przypomina, że dzieci widzą i silnie odczuwają zagrożenia wynikające z nadciągającej katastrofy klimatycznej. Ich zadziwienia, lęki czy chwile rozpaczy są adekwatne dla niesamowitości i kruchości świata. To znieczulica i spokój dorosłych wydają się nie na miejscu. Piękny język, połączenie motywów przyrody i nauki, a także zdolność wyprzedzania rzeczywistości o krok – wszystkie znane już talenty Powersa dają tu o sobie znać z imponującą siłą.

Paulina Wilk – dyrektor programowa, współtwórczyni Big Book Cafe i redaktorka „Przekroju”

Richard Powers, Zadziwienie , Wydawnictwo W.A.B., 2023.