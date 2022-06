Pegaz, gazu! – 3/2022

Czyta się 2 minuty

Bratanol

Sympatyczne przysłowie „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki” w ostatnich latach straciło trochę ze swojego uroku. Skoro nieśpieszno nam już do okazywania braterstwa Węgrom, poszukajmy nowych sojuszy. Albo jeszcze lepiej: skumajmy ze sobą inne narody, bo i forma wdzięczna – dystych z ośmioma sylabami na wers. Oczywiście pamiętajmy przy tym, że nic tak nie łączy dwóch narodów jak wspólne zażywanie jakiegoś środka odurzającego.

Docennik

David Thompson Watson McCord, amerykański poeta, który przeżył prawie cały XX wiek (1897–1997, do setki zabrakło mu paru miesięcy), napisał onegdaj wierszyk History of Education: „The decent docent doesn’t doze:/He teaches standing on his toes./His student dassn’t doze – and does,/And that’s what teaching is and was”. Stanisław Barańczak przetłumaczył ten uroczy utwór następująco: „Doceńcie to w docencie, że w znacznym procencie/Nie drzemie na zajęciach, lecz uczy zawzięcie./Student zaś, zamiast uczyć się, drzemie bezczelnie./Na tej zasadzie zawsze działały uczelnie”. Zróbmy z tego gatunek, bo przecież jest mnóstwo zawodów, których być może nie doceniamy, a które docenić warto!