Obraza substancji

urzeczeni czarującymi funkcjami plastyku

bez którego Jezus nie może zmartwychwstać

ani się urodzić pod polimerowym drzewkiem

bez którego nie umrze nie ukrzyżują go

a który wyrzucimy w gardło Lewiatana by zdechł

w ten świąteczny wieczór

otuleni ciepło szczelnie folią którą

mylimy ze skórą błoną śluzową którą żółw myli

z meduzą a wilga z liśćmi i ściele w gnieździe

i zjada i karmi nią młode by żyły nie wołały jeść

zapomnieliśmy z czego robi się gniazda

gdzie się je umieszcza nie wiemy

z czego powstaje zdrowa gleba i burak

i nic o właściwościach wody wiatru i ognia

że może nas ogrzać albo spalić

posegregujmy choć wyrzuty sumienia:

plastyk szkło papier zmieszane

uczucia poddajmy recyklingowi

nie wyrzucajmy:

starych borów jodłowych w Bieszczadach

lasu wiązowego z doliny rzeki Wiar

i stuletnich świerków w Puszczy Białowieskiej

po prostu włóżmy je do odpowiednich kontenerów

podpiszmy umowy i weźmy honoraria ponoć

dla wszystkich starczy mięsa pod wielkim dachem nieba

Komentarz autora:

Bardzo trudno pisać wiersze w czasach, kiedy wokół rąbią lasy, drzewa, osuszają bagna, strzelają do zwierząt i biją ludzi. Łatwiej pisać apele, pisma z prośbą o powstrzymanie wycinki i wysyłać je do prokuratury, która i tak pozostaje na nie głucha (np. na zniszczenie korzeni osiki przy drodze 698 z Hajnówki do Białowieży, wskutek czego osika upadła na drogę). Ale pomiędzy kolejnymi podaniami o informację publiczną pojawił się ten wiersz, więc wysłałem go do redaktora Orlińskiego, a on mówi, że jest ok.