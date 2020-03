Nosiciele czaszek

Czyta się 2 minuty

Żadne święte teksty grupy nie zachowały się do naszych czasów. Jedynie relacje podróżników, głównie arabskich i chińskich, oraz literatura krytycznie nastawionych indyjskich kapłanów pozwalają nam zrekonstruować ekscentryczny świat tej sekty.

Wstrząsającą lekturę, wyznaczającą prawdopodobnie koniec pewnej epoki we francuskiej literaturze recenzuje Tomasz Wiśniewski

Do czytania / Recenzja

Najlepiej czytać ten zbiór od pierwszej strony do ostatniej: nie chciałbym jednak, żeby ktoś poczuł się do tego zmuszany. Już 9 stycznia w krakowskiej kawiarni Cheder odbędzie się spotkanie poświęcone książce, a z twórcami porozmawia Krzysztof Żwirski. Tomasz Wiśniewski

Dlatego kapalika, naśladując swojego boga, mógł polować na kapłana bramińskiego, a konkretnie na jego głowę; następnie z tak uzyskanej czaszki tworzył misę do spożywania posiłków. Nawet jeśli czaszka nie pochodziła z ciała bramina, jakąś czaszkę zawsze przy sobie posiadał. Jego dieta nie znała żadnych ograniczeń, w czym przejawiało się absolutne przekroczenie granic tego, co czyste i nieczyste: kapalikowie bowiem niekiedy żywili się na cmentarzach – ciałami zmarłych. A jakby tego było mało, ostentacyjnie zjadali również kał. Miało to umożliwiać uzyskanie siddhi, czyli cudownych mocy magicznych, o jakich zwykli ludzie nie mają pojęcia.