Niebezpieczna podróż

„Jestem głęboko przekonana, że ludzie, tak naprawdę, to nie potrafią się nienawidzić. Przeważnie są to zwykłe nieporozumienia. Tak jak w moich książkach. A Muminki potrafią je jakoś rozładować. Gdybyż w życiu też tak było — byłoby cudownie”. W Dniu Włóczykija zapraszamy do przeczytania archiwalnego wywiadu z Tove Jansson Leopold R. Nowak

Spytała ich czy idą na jakąś maskaradę: — jeżeli to daleko to z wami też pojadę, lecz oni na przechadzce stracili orientację, zbłądzili na bezdroże, kto teraz im pomoże? Przyłączą do Zuzanny, zmęczeni aż do łez: Hemulek, Tofsla, Vifsla i Hemulkowy pies.

A później się zetknęła Zuzanna przypadkowo z dziwacznym towarzystwem cztery ni to ni owo, to chyba miłe stworki myślała i czy zgadnę jak każdy z nich wygląda nie teraz lecz naprawdę. Ten wielki, pewny siebie, zawołał do niej: Hej! nieśmiało odmilczała jak pozostali trzej.

A jej odbicie w bagnie wygląda jak maszkara, jak kot co wyogromniał i straszny stał się naraz. A w bagnie pełno węży — to tylko są zaskrońce, lecz chwilę tu wytrzymać jest trudno koniec końcem. Okropność! W wielkich susach ucieka z lasu wreszcie, odbicia swego w bagnie pamiętać nawet nie chce.

Do lasu biegnie za nim, straszliwie las wygląda, głęboka przestrzeń leśna do bagna jest podobna. Zuzanna nie poznaje, choć patrzy na ten las, nie widzi mchu ni drzewa, ni roślin znanych z nazw.

Jagody jakieś żółte

nie do pojęcia prawie...

Zuzanna mówi nagle:

— Siedziałam tylko w trawie...

Co się właściwie stało?

Przychodzi mi na myśl,

że nie wiem... w każdym razie

świat się odmienił dziś.

Wtem słychać jakiś łoskot,

a potem głos Hemulka:

— Sniffowi ogon płonie!

Fałszywy zieje wulkan!

Ucieczka hatifnatów!

Ze sto ucieka par!

I płonie wielki ogień!

Wnet świat pochłonie żar!

Ruszamy stąd do swoich.

To gorsze jest niż grypa,

pocieszmy tylko jeszcze

rozwrzeszczanego Sniffa,

co przybiegł do nas... Teraz

ruszamy wszyscy stąd

na południowopołu-

dniowozachodni ląd.

Lecz wulkan się przebudził

zaledwie na minutę,

gdy przestał hałasować,

ogarnął wszystkich smutek,

bo zimno się zrobiło

i zawirował śnieg,

a mamy jeszcze lato...

Zły wzięły sprawy bieg.

Cień straszny przemknął obok,

gdy było jeszcze zimniej,

to pies von Lamentowicz,

ten pies ma Ynk na imię.

Gdzie by się tutaj ogrzać,

gdzie by tu wypić rum?

Gdzie dom z piecykiem ciepłym,

a w piecu ognia szum?

Dwóch kumpli siedzi w grocie,

gotują mocny bulion;

o fantastyczna zupa!

Z brukselką i cebulą!

Krzyczały Tofsla, Vifsla,

bo zupkę chciały jeść,

a ty się kotle zupy

w ich małych brzuszkach zmieść!

Zbyt dużo zjedli zupy,

ucięli sobie drzemkę,

to może niezbyt grzeczne,

lecz nader jest przyjemne.

Dwaj kumple grają w karty

i świeci ognia blask,

gdy chórem wyją wilki

w sztormowy, groźny czas.

[Lecz był o drugiej w nocy

kres wszystkich dobrych snów,

cebula była twarda,

rozbolał Sniffa brzuch].

O świcie wyruszyli,

choć chcieli jeszcze pospać.

Dotarli wreszcie... lepiej

się nigdy tam nie dostać,

do groźnej okolicy

i psu się jeży sierść!

COŚ czyha na nich w drodze

i nie pozwoli przejść.

Słyszeli, że COŚ dyszy

i umykali biegiem,

wtem drogę im przecina

wodospad wraz z zalewem,

COŚ czai się do skoku

wnet się rozlegnie krzyk,

bo pływać z naszej paczki

nie umie przecież nikt.

Wtem balon opadł z nieba,

gdy trzęśli się ze strachu,

wskoczyli, lecą teraz

na wschód albo na zachód,

a z góry spod obłoków,

gdy rozpoczęli lot,

ujrzeli prześladowcę,

straszliwy to był łotr!

A kapitanem była

Totiki na balonie

i lecą teraz wszyscy,

gdzie morze w morzu tonie.

— Musimy zmniejszyć balast,

bo balon nisko mknie,

w kieszeniach są klejnoty,

więc wyrzucimy je.

I wyleciało w morze

błyszczących sto kamyków,

klejnotów jest dość przecież

w dolinie u Muminków

i odciążony balon

żegluje pośród gór

i wita ich w dolinie

radosnych głosów chór.

To tatuś na tarasie

wypatrzył ich lornetką!

To mama macha ręką

i wszyscy ku nim biegną.

Lądują na rabatce,

gdy balon zniżył lot,

Zuzanna widzi schody,

na schodach śpi jej kot.

Jest wielkie święto. Wszyscy

są trochę zwariowani,

jak w jakiejś zwariowanej

książeczce z obrazkami,

Zuzanna dotąd nie wie,

ja także nie odgadnę,

czy rzeczy opisane

zdarzyły się naprawdę...

Na szczęście to nieważne,

już słońce traci blask...

Zachodzi... I Zuzanna

wraz z kotem idzie spać.

