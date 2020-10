Nie musimy decydować raz na całe życie

Czyta się 16 minut

Irena Makarewicz, tłumaczka literatury węgierskiej, studiowała enologię w Budapeszcie i filozofię w Warszawie. Od wielu lat zafascynowana osobą i twórczością Sándora Máraiego, przekładała jego opowiadania (Magia, Stara miłość), powieści (Pokój na Itace, Pokrzepiciel, Sąd w Canudos, Trzydzieści srebrników, Rozwód w Budzie), eseje i felietony (Kronika Niedzielna). Tłumaczyła również utwory Györgya Spiró (Salon Wiosenny, Diavolina) i Dezső Kosztolányiego (Złoty latawiec). Odkrywa dla polskiego czytelnika nieznanych wcześniej węgierskich autorów, np. Alberta Wassa (Czarownica z Funtinel), Miklósa Bánffyego (Trylogia siedmiogrodzka, na razie we fragmentach) i Gábora Zoltána (Orgia). Nagrodzona przez Fundację Milána Füsta przy Węgierskiej Akademii Nauk. Członkini kapituły Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego.

Maciej Stroiński: Jakieś wspomnienia związane z „Przekrojem”? Ja zacząłem czytać na początku tego wieku, gdy pisała tu Masłowska. Nic nie rozumiałem, ale robiło wrażenie.

Irena Makarewicz: Moje wspomnienia są fragmentaryczne, a przede wszystkim sięgają dużo dalej wstecz. „Przekrój” to była dla mnie ostatnia strona, z „Humorem zeszytów” i profesorem Filutkiem, jego psem Filusiem, żarciki i kawały, nad którymi się zaśmiewałam, jakieś bon moty, które mi imponowały. Te wspomnienia muszą pochodzić chyba jeszcze z wczesnych czasów szkoły podstawowej, bo nie wszystko wtedy rozumiałam, rolę Internetu odgrywały starsze siostry, ale przyznam, że nie zawsze pytałam, lubiłam taki stan zawieszenia, uczucie pewności, że mogę się dowiedzieć, ale na razie niech będzie trochę tajemniczo, trochę dziwnie, trochę sama sobie coś wymyślę…

Pamiętam ówczesny format „Przekroju”, papier, na którym był drukowany, układ tej ostatniej strony, kreskę Zbigniewa Lengrena, ale nie pamiętam ani jednego artykułu ze środka. Zastanawiam się, gdzie ja go mogłam czytać, bo przecież nie w domu, u nas kupowało się czasem „Express Wieczorny”, na więcej nie starczało. I majaczą mi się jeszcze pierwsze okładki, takie inne, kolażowe. Może podczytywałam go przez wystawę w kiosku i stąd to wspomnienie okładek? Tak czy owak, coś tam sobie zapamiętałam, coś zakiełkowało, bo na przykład zaczęłam zbierać aforyzmy. Przeznaczyłam na nie 60-kartkowy zeszyt w kratkę i tam je zapisywałam.

Z czytaniem „Przekroju” teraz mam zupełnie inaczej, po prostu kupuję go na lotnisku i mam lekturę na cały wyjazd. Najpierw czytam to, co najciekawsze dla mnie, potem wracam na początek i czytam resztę, bo wiesz, ja lubię czytać od deski do deski. To straszna cecha, straszna w sensie niewygody życiowej, wyrzutów sumienia, jeśli czegoś nie przeczyta się od początku do końca. Na tak zwane stare lata bardziej martwi mnie to, że już nie zawsze pamiętam, skąd coś wiem; wiem, że wiem, ale nie wiem skąd.

Ja Ci powiem, skąd wiesz: z pracy nad tłumaczeniami! Tłumacząc, sprawdzasz całą masę rzeczy, bo poza słówkami weryfikuje się fakty, nazwiska itd. – i jakoś tak wpada. W ten sposób dowiedziałem się na przykład, co to jest trznadel w armaniaku (najokrutniejsza potrawa świata) albo wino typu zlewka, czyli cuvée. Wiem, skąd to wiem, bo przetłumaczyłem tylko jedną książkę. (śmiech) Dotykam dwóch spraw, które Cię dotyczą: wina i przekładów. Zacznijmy od pierwszej: rola wina w Twoim życiu.

Rzeczywiście, nawet tłumacz literatury pięknej musi sprawdzać mnóstwo różnych rzeczy, a im bardziej doświadczony, tym mniejsze ma zaufanie do tezy: ja to wiem na pewno. Wino – dla mnie to przede wszystkim bor, jak mówi się po węgiersku, bo studiowałam na Węgrzech enologię, jestem magistrem inżynierem winiarstwa, szerzej – technologii napojów, co w Polsce przeflancowano mi na magistra inżyniera technologii żywności, jako że kiedyś winiarstwa u nas nie nauczano. Na szczęście dyplom mam też w języku francuskim, a tam stoi jak byk: ingénieur diplomé d’oenologie et de technologie de boissons. Antal Szerb, świetny pisarz węgierski (kto nie zna, bardzo polecam), pisał, że on uniwersytet traktował jako coś, co pozwala zyskać na czasie, nim wejdzie się w dorosłość. Ja na te studia trafiłam w pewnym sensie z przypadku, to znaczy oczywiście musiałam wygrać konkurs, stu kandydatów na jedno miejsce i tak dalej, ale to nie technologia napojów mnie pociągała, tylko pewien młody Węgier, no i tak się zaczęło.

Studia były bardzo ciekawe, gdyż, jak wiadomo, wytwarzanie wina to rodzaj sztuki, a poza tym mieliśmy też bardzo ciekawy program nauczania, na przykład regularne objazdy winnic połączone z degustacjami wina, żyć nie umierać. Jednak nie było łatwo, zwłaszcza na pierwszym roku studiów, choć wtedy mieszkaliśmy na Węgrzech już od roku i przez cały ten pierwszy rok uczyliśmy się tylko węgierskiego. To pokazuje, jak trudny jest to język.

Początkowo chciałam iść do Wyższej Szkoły Gastronomii i Hotelarstwa, bo była tylko trzyletnia, a mnie tak naprawdę najbardziej zależało tylko na pobycie w Budapeszcie, sam zaś kierunek studiów traktowałam jako rzecz nieistotną – ach, ta młodość! – ale moja nauczycielka geografii w liceum Reytana wybiła mi to z głowy, za co jestem jej dozgonnie wdzięczna.

Tak na marginesie, możliwość studiowania w bratnich krajach socjalistycznych to była jedna z bardzo nielicznych zalet dawnego ustroju, no ale studia na odgórnie ustalonym kierunku mogą się okazać stratą czasu.

Dla mnie były jednak pożyteczną szkołą pod każdym względem, tyle że potem nie było dla mnie w Polsce żadnej pracy, i to pomimo istnienia tak zwanego nakazu pracy. Wykonywanie wolnego zawodu ocierało się o bumelanctwo, etatów w kulturze nie było. Zaoferowano mi pracę jako majster brygadzista w rozlewni wódek w Józefowie pod Warszawą. Uratowały mnie dwie rzeczy: po pierwsze, na 6.00 rano nie miałam czym tam dojechać, po drugie, dostałam etat na SGGW, ale za cenę zainteresowania się doktoratem z suszenia ziemniaków. I tak oto moja zawodowa przygoda z winiarstwem się skończyła. Dzisiaj mogę powiedzieć o sobie, że jestem znakomicie wykształconą nieprofesjonalistką w zakresie winiarstwa, kocham dobre wino i ubolewam, że jest takie drogie w Polsce.

Przeszedłszy po drodze pracę na uczelni oraz w korporacji, wykonujesz obecnie piękny „wolny zawód”, to znaczy jesteś tłumaczką. Bo tak naprawdę, jak się domyślasz, z tego powodu biorę Cię na spytki. Nie będę pytał, jak to się w ogóle stało, że tłumaczysz książki, i czy można z tego wyżyć, tylko od razu przejdźmy do szczegółów. Lubisz muzykę? To pytanie szantaż, bo wspaniały tłumacz Michał Kłobukowski twierdzi (w którymś z wywiadów), że kto nie lubi muzyki, nie może dobrze tłumaczyć.

Moje relacje z muzyką są nader skomplikowane. Tak, lubię ją, wręcz kocham, ale jest to miłość całkowicie nieodwzajemniona. Po pierwsze, mam „drewniane ucho”, czyli kiepski słuch, co zresztą nie przeszkodziło mi starać się o miejsce w chórze szkolnym. Po drugie, kiedy pracuję, czyli kiedy siedzę przy biurku i stukam w klawiaturę, przenosząc tekst z jednego języka w drugi, z jednej kultury w drugą, domagam się całkowitej ciszy. Są tacy tłumacze, którzy zawsze pracują przy muzyce, ba, układają sobie playlisty pod konkretną książkę czy danego autora, ale mnie rozprasza dodatkowa muzyka, akceptuję tylko tę muzykę, która bije z samego tekstu, może dlatego, że dużą uwagę zwracam na rytm prozy (poezji nie tłumaczę), staram się do niego dopasować własny oddech i własny przebieg myśli, aż do osiągnięcia swego rodzaju zespolenia. Z tego powodu miewam starcia z redaktorami, którzy działają w innym niż mój rytmie, a – nie daj Boże – chcą tylko, żeby wszystko dobrze się czytało. Dla mnie zaś proza też jest muzyką, więc się nie zgadzam na zamianę powiedzmy Szostakowicza w Lehára i odwrotnie ani nie uznaję przerabiania każdego utworu w taki sposób, żeby zabrzmiał jak Bach czy Mozart. Można tu sobie wstawić oczywiście inne nazwiska, z innej muzyki, mnie chodzi po prostu o niedopuszczalność pewnych strategii translatorskich, które zafałszowują obraz literatury, a zwłaszcza pozycję poszczególnych twórców.

Według mnie, muzyka nie jest do lubienia, ona JEST. Muzyka stanowi konieczny element życia, a jej wielka moc polega na tym, że uspójnia nam świat, umożliwia powiązanie jego elementów w melodie, czyli całostki, które uchylają przed nami zasłonę bytu, żeby się wyrazić nieco górnolotnie, i kiedy muzyka nas porywa, to możemy doświadczyć uczucia jedności ze światem. Na muzykę człowiek reaguje całym sobą, podobnie jak śpiewa się całym ciałem, o czym kiedyś nie wiedziałam i przyjmowałam, że wystarczy szeroko otworzyć buzię i już. I dokładnie tak samo całym sobą człowiek reaguje na rytm prozy, to stąd biorą się, moim zdaniem, nasze literackie miłości do pewnych pisarzy i obojętność w stosunku do innych. Autor właściwie tylko intonuje, podaje rytm, a jeśli czytelnik identyfikuje się z tym jego rytmem, to gładko za nim podąża, rozpoznając w tym rytmie jakąś czarodziejską siłę, którą moglibyśmy nazwać też odwieczną mocą życia, stwarzania życia. Uzmysłowiłam to sobie po części w trakcie pracy nad powieścią Sándora Máraiego Rozwód w Budzie, w której zwracał on uwagę na tę zgodność rytmu, definiując miłość jako pewien rodzaj spotkania, gdy natrafiają na siebie dwie planety, takie o jednakowej orbicie i atmosferze, powstałe z tego samego materiału. Tego rodzaju spotkanie jest fenomenem i zarazem czymś mistycznym, a dane jest nam dzięki rytmowi, w moim zaś rozumieniu i w odniesieniu do całej sfery życia – dzięki muzyce. Moją osobistą relację z muzyką wiernie oddaje opowiadanie Rana z tomu Máraiego Stara miłość, który przygotowałam dla Wydawnictwa Czytelnik i który ukaże się w listopadzie.

Czy zgodzisz się z tezą, że tłumacze są układem odpornościowym języka? Odpowiadamy na nieustający przypływ z zewnątrz, przyswajając słowa albo odrzucając na rzecz własnych. Osobiście odczuwam wielką potrzebę przekładu, bo w czasach, gdy „każdy mówi po angielsku”, już nikomu się nie chce wymyślać polskich odpowiedników, tylko mówimy na skróty „lockdown” lub „biały przywilej”. Takim skokiem na język były na przykład lata 90., gdy za sprawą programów komputerowych i ich kiepskich „tłumaczeń” polski informatyczny stał się językiem kreolskim. Dlatego zostałaś tłumaczką literatury, że już miałaś dość korpogadki w pracy?

Układ odpornościowy języka – bardzo mi się podoba ten termin, ale rozumiałabym go w inny sposób. Tłumacz stoi na krawędzi dwóch oceanów, zapuszcza wzrok to w jedną, to w drugą stronę i stara się budować połączenia. I jeśli coś przenosi z jednej strony na drugą, to chce ocalić jak najwięcej. Czasem udaje się ocalić wszystko, może: niemal wszystko, czasem jednak dostępna jest tylko jakaś proteza, coś jak „wyrób czekoladopodobny”, i wtedy trzeba liczyć na wyobraźnię i życzliwość czytelnika, co nie jest takim złym rozwiązaniem. Ale to tłumacz musi wiedzieć, czy i jak takie granice niemożliwości przesuwać. Dłubanie w języku, rozpychanie go, sprawdzanie, czy takie a takie rozwiązanie polszczyzna jeszcze „przełknie”, piętrowe dyskusje nad najprostszymi kwestiami – podam przykład z naszej aktualnej dyskusji: czy pytanie należy zaczynać od „czy”? – szukanie kontekstów, w których nasz pomysł się sprawdza, wszystko to są fascynujące elementy codziennej pracy tłumacza. I jeszcze jedno: otwartość na sprzeciw albo na akceptację tego, że to nie ja mam rację, tylko redaktor, krytyk, czytelnik, bloger. Bo na każdą wątpliwość translatorską najcelniejsza odpowiedź brzmi: to zależy. Kontekst jest bogiem, jednakże to tłumacz musi wychwycić miejsca wątpliwe. Tak jakoś widzę ten układ odpornościowy.

Co do lenistwa językowego – akurat „lockdownu” bym broniła. Odbieram ten termin nie jako wyraz lenistwa w szukaniu polskich odpowiedników, lecz jako sprzeciw, być może podskórny, nieuświadomiony, wobec polskich terminów, ponieważ u nas trzeba by od razu posłużyć się narzuconym odgórnie „zakazem wychodzenia”. Według mnie jest subtelna różnica między ogłoszeniem lockdownu a zakazem wychodzenia z domu, a wynika ona chyba z tego, że inaczej postrzega się organ, w tym przypadku rząd, który coś ogłasza, a inaczej władzę, która czegoś zakazuje. Jeśli preferujemy mówienie „lockdown”, to mogłoby znaczyć, że przynajmniej językowo jesteśmy już w innym miejscu niż organizacyjnie czy ustrojowo.