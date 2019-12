Nie ma pokoju dla ofiar – rozmowa z Édouardem Louisem

Czyta się 14 minut

Robert Rient: Powtarzasz, że chcesz być narzędziem, bronią wymierzoną w przemoc. Czy to nie jest równoznaczne z doświadczaniem przemocy?

Édouard Louis: Ale to doświadczanie jest tego warte. Ludzie u władzy, którzy współtworzą system zezwalający na dyskryminację i przemoc, wciąż nie ponoszą odpowiedzialności. W swoich książkach piszę o osobach doświadczających przemocy, staram się oddać im głos, opisać ich. Próbuję zrozumieć i nazwać przyczyny oraz skutki klasowości czy homofobii, a zarazem często walczę z tymi, którzy moje książki czytają. Zazwyczaj są to ludzie wykształceni, pochodzą z wysokiej klasy społecznej, ekonomicznej, kulturowej, czy mówiąc inaczej – pochodzą z klasy dominującej. Opisuję w jaki sposób, swoim pozornie zwykłym życiem, dopuszczają do społecznego wykluczania.

To dlatego powiedziałeś, że jesteś najczęściej obrażanym francuskim pisarzem?

Tak. Burżuazja mnie nie lubi, bo moje słowa są wymierzone przeciwko niej. Z drugiej strony, silna reakcja francuskiej burżuazji, pokazuje mi, że moje słowa uderzają w podstawy klasowości. To dobrze. Wiele wywiadów we Francji zaczynało się pytaniem o to jak radzę sobie z atakami na moją osobę. Wydaje mi się, że powinno się pytać nieatakowanych pisarzy o to dlaczego nie są atakowani, dlaczego piszą w wygodny dla władzy sposób i wpisują się w dominujący dyskurs, podtrzymując go. Ale faktycznie, reakcje na moje książki niekiedy są dla mnie trudne, również osobiście.

I co wtedy robisz?

Czekam, czytam, spaceruję, piję wino, spotykam się z przyjaciółmi. Zarazem wszystkie osoby, które podziwiam, nie tylko w świecie literatury, walczą lub walczyły o lepszy świat, sprzeciwiając się klasowości, przemocy, segregacji ludzi. Simone de Beauvoir, James Baldwin, Marguerite Duras, Toni Morrison, czy współczesna pisarka Annie Ernaux.

To właśnie ona napisała o swojej matce „Byłam pewna jej miłości i tej niesprawiedliwości: od rana do wieczora podawała klientom ziemniaki i mleko, żebym mogła siedzieć w auli uniwersyteckiej i słuchać wykładów o Platonie”.

Gdyby nie Sartre, Zola i nazwiska, które wcześniej wymieniłem nie byłoby miejsca dla mnie. Uczyłem się od nich jak myśleć, pisać, poruszać się, traktować swoje ciało, jak walczyć. Czuję się przez nich naznaczony i czuję, że są moją rodziną. Ale to prawda, miałem ogromne szczęście, udało mi się wyrwać z napisanego dla mnie scenariusza i pracy w fabryce.

Dorastałeś na północy Francji w Hallencourt, poza francuskim mitem dostatku. Książkę Koniec z Eddym zaczynasz zdaniem: „Z dzieciństwa nie mam żadnych szczęśliwych wspomnień.”

Hallencourt to mała miejscowość licząca około tysiąca osób. Życie było skoncentrowane wokół fabryki, do której chodził mój ojciec, dziadek i pradziadek. W latach 90 fabryka upadła. Gdy urodziłem się panowało bezrobocie. Dorastałem w środowisku, w którym przemoc zataczała kręgi, była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ludzie nie mieli pieniędzy na ogrzewanie mieszkań, czasami głodowali, pamiętam jak chodziłem do sklepu prosić o jedzenie. Urodziłem się jako gej. Od początku byłem oceniany za to jak się poruszam, mówię, jak krzyżuję nogi. Moje ruchy były zbyt miękkie i kobiece, a głos zbyt wysoki. Od taty, braci, kuzynów i kolegów słyszałem wiele razy, żebym nie zachowywał się jak pedał, ciota. Byłem wielokrotnie bity i opluwany jako ten, który nie jest prawdziwym mężczyzną. Nie pasowałem, chociaż bardzo chciałem przynależeć. Zniszczyłem oczekiwania mojego ojca, które wobec mnie miał.

Napisałeś, że przez całe dzieciństwo liczyłeś na jego nieobecność.

Męska, dominująca i wyraźnie określona kultura zmusza chłopców do określonej postawy, zachowania. Mój ojciec jak większość chłopców w mojej miejscowości rzucił edukację i poszedł pracować do fabryki gdy miał czternaście lat. To był dowód męskości, którego ja nie chciałem przedstawić. Ojciec chciał żebym grał w piłkę nożną, zapisał mnie do drużyny sportowej. Nienawidziłem tych zajęć, bo musiałem spotykać się grupą chłopców, którzy wyzywali mnie od pedała i maltretowali.

Opisujesz w książce, jak twój ojciec spotyka prezesa klubu piłki nożnej, który pyta go, dlaczego już nie chodzisz na treningi. „Ojciec spuścił wzrok i wymamrotał jakieś kłamstwo: Ach, jest trochę chory, ja zaś w tym momencie doznałem tego niewytłumaczalnego wrażenia, jakiego doświadcza dziecko skonfrontowane z publicznym wstydem własnych rodziców, że świat w jedną chwilę stracił stabilne fundamenty i wszelki sens”.

Wstyd był moją codziennością. Męskość mojego ojca, tak jak męskość wielu innych ojców, była budowana również poprzez męskość syna, oczekiwania które syn powinien spełnić. Ojciec chciał być ze mnie dumny, chciał, bym zmusił się i grał w piłkę nożną, i nie przynosił wstydu całej społeczności. Wydaje mi się, że ta obsesja na punkcie potwierdzania męskości wiąże się z poczuciem władzy. Rządzący i dominująca klasa, która kwitnie we współczesnej Europie, odbiera ludziom ubogim prawo głosu, możliwość tworzenia, wyrażania siebie poprzez sztukę, odbiera im dostęp do kultury, możliwość edukacji, zmuszając do szybkiego podjęcia pracy. Zazwyczaj jedyne co pozostaje ubogim to ich własne ciało. Ono staje się narzędziem władzy, budowania i określania tożsamości. Ciało i sposób jego wyrażania buduje określony porządek, to co męskie jest na górze, a kobiece, queerowe, delikatne jest na dole. Mój ojciec wyrósł w języku wypełnionym przemocą, spenetrowanym przez przemoc. To co pedalskie było gorsze, urągało, poniżało, odbierało społeczną pozycją i mój ojciec nie chciał, by jego syn znajdował się na samym dole tej klasowej drabiny. Zresztą nie trzeba być gejem. Mężczyźni i kobiety dyscyplinują siebie określając niepożądane zachowania słowem: pedalskie, babskie.

Powszechnie uważa się, że homofobia dotyczy osób homoseksualnych, ale przecież osoby heteroseksualne również cierpią z powodu homofobii.

Właśnie dlatego dalekie mi są koncepcje, mówiące, że homofobia wynika z lęku. Ona zdaje się być raczej dziedziczona, wtórna do ubóstwa, doświadczanej przemocy i klasowego systemu. Używam swojej seksualności jako narzędzia epistemologicznego, by zrozumieć przemoc. Mój ojciec i inni mężczyźni z mojej rodziny musieli zbudować swoją męskość w opozycji do tego, co homoseksualne. W przeciwnym wypadku groziły im wyzwiska i bycie traktowanym jako podkategoria. Męskość oznaczała performans: przeszkadzanie w lekcjach, negowanie zasad, rzucenie szkoły, gnębienie słabszych, picie, nie dbanie o swoje ciało, nie przyjmowanie leków, bo to przecież takie kobiece. Podejrzliwość wobec lekarzy, którzy są „cipami”, również wpisuje się w ten dyskurs. To właśnie z powodu homofobii mój ojciec rzucił wcześnie szkołę i poszedł do fabryki, nędznej, słabo opłacanej pracy.

Niezwykle otwarcie i wprost opisujesz swoją najbliższą rodzinę, przemoc, która spotkała cię z rąk rówieśników, sceny seksu z kuzynami, biedę. Czułeś wstyd pisząc?

Pisząc w ogóle nie myślałem o mojej rodzinie, nie myślałem również o wstydzie. Miałem przed oczami dziwaków takich jak ja, osoby LGBTQ, kobiety, ubogich, tych o innym niż biały kolor skóry, słabych, niepasujących. Wiedziałem, że skoro ja cierpię z powodu biedy i klasowego systemu, jest wielu, którzy cierpią tak samo. To dla nich pisałem.

Skąd czerpałeś siłę?

Od bardzo młodych lat angażowałem się w działania polityczne, aktywistyczne. W szkole podstawowej cały czas podpisywałem jakieś listy, petycje, protestowałem. Miałem chyba dziesięć lat gdy zorganizowałem pierwszą w swoim życiu demonstrację. To była bardzo mała szkoła otoczona lasami i polami. Nasz nauczyciel był chory i nieobecny przez jakiś miesiąc. Jego zastępca był okrutny, więc zorganizowałem demonstrację, grupa dzieciaków z transparentami chodziła dookoła domagając się sprawiedliwości.

Okazuje się, że w tym upokarzanym, zastraszanym chłopcu było sporo siły.

Niektórzy potrzebują wielu lat, by zorientować się, kim są. Dla mnie od kiedy miałem trzy, cztery lata było bardzo jasne, że jestem inny, że kocham chłopców. Jednak wstyd i lęk towarzyszył mi cały czas. Regularnie byłem opluwany, dlatego wolałem pojawić się w ciemnym korytarzu, tam gdzie już czekali moi oprawcy i pozwalałem, by zrobili ze mną to, co muszą. Dużo bardziej bałem się, że moja mama i inni moi bliscy odkryją, kim jestem. Wstydziłem się swojego cierpienia, ale bardziej zawstydzająca była wizja, że ktoś się o tym cierpieniu dowie. To przecież potwierdziłoby, że jestem słaby, a moje życie jest zaprzeczeniem tego wszystkiemu, czego się ode mnie oczekuje.

I jak wielu ukrywających się odmieńców marzyłeś o byciu aktorem.

Miałem wieloletnie przygotowanie. Udawałem, grałem przez lata. Wiele aktorek i wielu aktorów to osoby homoseksualne, film czy teatr stał się dla nich miejscem schronu przed homofobią, a w końcu domem. W szkole zresztą czułem się jak ryba w wodzie, gdy występowałem w teatrze. Aktorstwo umożliwiało doświadczenia bycia powitanym, rozpoznanym, uznanym bez względu na strój i prezentowaną odmienność. Zresztą przyznam ci się, że niebawem w Berlinie rozpoczną się prace nad moim pierwszym monodramem. To będzie adaptacja mojej ostatniej książki Kto zabił mojego ojca.

Twój tato czytał tę książkę?

Nie wiem. W moim debiucie, czyli Koniec z Eddym poświęcam sporo miejsca jego nadętej męskości i homofobii, przez którą cierpieli inni. Zafundował mojej mamie paskudne życie, w pewnym sensie zniszczył ją. Zakazał jej pracować, musiała siedzieć w domu. Nie mogła się malować, bo jeśli to zrobiła, nazywał ją dziwką. Upokarzał ją. Potrafił podczas wiejskich uroczystości krzyknąć w jej stronę – hej, gruba świnio – tłum ludzi śmiał się razem z nim. Nie potrafię tego zapomnieć. W Kto zabił mojego ojca skupiam się na krzywdach, których on doznał. Uległ wypadkowi w fabryce. Obwiniam politykę. To, że próbuję pokazać go jako ofiarę, nie oznacza jednak, że go usprawiedliwiam, chociaż niektórzy tak to traktują. Myślę, że dla mojego ojca trudniejsza jest lektura książki, w której pokazane jest jego cierpienie, niż ta, w której pokazuję cierpienie, które on powodował. W homofobicznej narracji, mężczyzna, który cierpi i nie jest zdolny zapewnić swojej rodzinie chleba, przestaje być męski.

Wysłałem ojcu ostatnią książce, ale nie rozmawialiśmy o niej. To ciekawe, bo o poprzednich – tak. Postrzegam go jako człowieka uwięzionego w napisanym przez elity scenariuszu. Odtwarzał i powielał mechanizm przemocy, bo nie miał wyjścia. Polityczne decyzje Nicolas’a Sarkozy’ego dotyczyły mojego taty bezpośrednio. O tym jest ta książka. Pierwszy pocałunek mojego ojca jest dla niego tak samo intymnym wspomnieniem, jak decyzje Sarkozego czy Jacquesa Chiraca, przez którego mój tato nie miał pieniędzy na lekarstwa, gdy Chirac zmienił prawo, podnosząc ceny leków. Nie stać go było na wizytę u lekarza i jedzenie. Dla biednych ludzi polityka jest jak ich skóra, ciało, wpływa na nich natychmiastowo i bezpośrednio. Jako dziecko widziałem w swoim ojcu tylko sprawcę, nie widziałem i nie rozumiałem, że nie miał wyboru. A przecież jest odrębną istotą ze swoimi, tajemnymi pragnieniami, które nie mogły być zrealizowane.

A jakie są twoje tajemne pragnienia?

Moje? Widzisz, wygodniej mi mówić o ojcu.

To chociaż jedno tajemne pragnienie.

Chciałbym być piękny, szaleńczo piękny. Jestem zafascynowany pięknem.

Jak twój tato zareagował na dwie pierwsze książki?

Gdy szukałem wydawnictwa zainteresowanego moją historią, pewien wydawca odmówił publikacji twierdząc, że takie rzeczy nie mogłyby się wydarzyć we Francji. Dla mnie to była reakcja utrwalająca przemoc. Dominująca klasa, często związana z literaturą, nie jest świadoma prawdziwego życia na prowincji. Francuscy dziennikarze często nagabywali moją rodzinę. Ojciec opowiadał mi, że jeden z dziennikarzy zadzwonił do niego i poprosił o przedstawienie prawdziwej historii jego życia. Ojciec, odparował: mój syn napisał o tym w swoich książkach, to wszystko jest prawda, przeczytaj je. I rozłączył się.

Po premierze Koniec z Eddym twoja mama zaprzeczyła w wywiadzie treści książki. Twój brat przyjechał do Paryża z kijem baseballowym. Musiałeś przez kilka dni ukrywać się w hotelu. Jak jest teraz?

Pierwsze co powiedziała moja mama po lekturze książki, to pytanie: dlaczego napisałeś, że jesteśmy biedni, skoro nie jesteśmy? Być biednym to znaczy wstydzić się. Mama pojawiła się w wielu mediach. A później dziennikarze śledzili ją, robili jej zdjęcia w domu, który nie był naszym domem i w ubraniach, które nie były jej ubraniami. Mama czuła się winna biedy, ale dla mnie to nie ona była winna. Szerszy kontekst mówi o systemie, uwięzieniu w środowisku biedy, z którego wyrwać mogą się nieliczni. Dyskurs Emmanuela Macrona i szeregu innych przedstawicieli klasy dominującej jest taki: jesteś biedny, bo za mało się starasz, bo zasłużyłeś na biedę, bo ci się nie chce wysilić.

Z rodziną mam kontakt, ale nie jest on szczególnie bliski. Dla nich moje ciało stało się przynależne do dominującej klasy. Pamiętam z dzieciństwa, gdy widzieliśmy nauczyciela, burmistrza, sprzedawcę – nienawidziliśmy ich, uznawaliśmy za lepszych. Należeliśmy przecież do biednych, którzy nie potrafią się poruszać, wypowiadać, tworzyć kultury, tych, którzy nie przynależą. Teraz w pewnym sensie stoję obok mojej rodziny, jestem pisarzem, wypowiadam się w telewizji, nawet jeśli nie noszę krawata. Mur, który między nami stoi, staram się rozbroić w swoich książkach.

Wstyd służy do dyscyplinowania i pełni funkcję auto-dyscyplinującą, ale Didier Eribon w książce Powrót do Reims napisał, że wstyd to również „uczucie kreatywne. Dzięki niemu się zmieniamy, dzięki niemu czujemy potrzebę, by się zdefiniować, określić, przekroczyć własne ograniczenia.” Jak przekraczasz wstyd?

To ciężka praca, która jeszcze nie została przeze mnie zakończona. Jestem narażony, jak my wszyscy, na przemoc, wyzwiska. Literatura, kino i przyjaźń przychodzi mi z pomocą. Trafiłem na ludzi, którzy pomogli mi wymyślić się na nowo. Ucieczka z miejsca cierpienia uratowała mi życie. Przekraczałem wstyd, dostrzegając rzeszę aktywistek, aktywistów i osób piszących, którzy długo przede mną walczyli o moje prawo do bycia tym, kim jestem. Pisanie jest dla mnie tworzeniem przestrzeni przekraczania wstydu, nie tylko dla siebie, ale wszystkich wykluczonych, czy poniżanych.

W wigilię 2012 roku spotykasz na ulicy Reda, pięknego mężczyznę, wstydzisz się przed nim swojej twarzy, chcesz go pocałować. Kilka godzin później gwałci cię, grozi śmiercią. Opisujesz te wydarzenia szczegółowo w Historii przemocy. Czy napisanie tej książki pomogło ci poradzić sobie z traumą?

Nie. Czasami potrafię o tym opowiadać, jakbym opowiadał historię kogoś innego, ale czasami milknę, coś dziwnego dzieje się z moim ciałem i nie potrafię wydusić z siebie słowa. Faktycznie, zaczęło się od fascynacji, niczym historia miłosna, ale szybko skończyło się brutalną przemocą. Po wszystkim czułem w sobie ogromną potrzebę opowiedzenia o tym całemu światu, wyrzucenia z siebie bólu. Ale jeśli pytasz, czy książka mi w tym pomogła, to muszę zaprzeczyć.

Twoi najbliżsi przyjaciele zmusili cię, byś poszedł na policję, ostrzegł przed gwałcicielem innych, ale ty nie chciałeś tego zrobić. Czy ich działanie nie było przemocą?

Było, masz rację. To był trudny moment, ale zależało mi na tym, by w książce nie kłaść przed czytelnikami konkluzji. Dostrzegam paralele pomiędzy gwałtem a chwilą, gdy bliscy zmuszają mnie, bym w związku z tym gwałtem, zrobił nie to, czego potrzebuję, ale to, na co oni mają ochotę. Gdy zgłaszasz gwałt oddajesz swoją historię, tracisz ją, i często ponownie doświadczasz przemocy. Te wszystkie pytania o to, w co byłeś ubrany, jak się zachowywałeś, to całe poszukiwanie w tobie winy, może być odtwarzaniem przemocy. Co równie bolesne, w całym procesie zeznawania nie ma dla ciebie pokoju, specjalnego miejsca, tak jakby sprawca był ważniejszy. Nie tylko cierpisz, ale musisz udowodnić, że cierpisz. Moje ciało było zakrwawione, zniszczone, więc z tym nie było problemu, wystarczył dokument z obdukcji. Ale nie wszyscy mają tak lekko. Nikogo jednak nie obchodzi twój ból, ani to jak sobie z nim poradzisz. Nie ma pokoju dla ofiar, które nie tylko tracą swoją historię, ale również wpływ na to, jak ona się zakończy.

Dlaczego nie chciałeś, by Reda trafił do więzienia?

Chciałem, by został ukarany, ale pomysł na więzienie nie wydaje mi się najmądrzejszy. Mój kuzyn siedział w więzieniu, znam ten system. Okazało się, że Red wcześniej również siedział. Badania wskazują na to, że uwięzieni po wyjściu często dopuszczają się przeróżnych zbrodni. Chciałbym, by ofiara mogła zdecydować o tym jakiego zadośćuczynienia potrzebuje. Ktoś chce zapomnieć, ktoś wybaczyć, ktoś więzienia, ktoś pieniędzy, ktoś rozmowy i konfrontacji, ktoś inny absolutnego milczenia. System, który odbiera osobie skrzywdzonej prawo do decydowania, wyrządza jej krzywdę. W ten sposób osoba skrzywdzona traci prawo do indywidualności. Po publikacji książki wiele osób, zwłaszcza kobiet, zwierzało mi się, że system zeznawania zniszczył je, skrzywdził. Ci, którzy krzyczą: wsadźmy ich wszystkich do więzienia – tak naprawdę nie przejmują się przemocą. Chcą, by to co niewygodne zniknęło sprzed ich oczu. A ludzie umieszczeni w więzieniach zazwyczaj doświadczają i uczą się zadawać więcej przemocy. Im więcej więźniów, tym więcej cierpienia. W swoich książkach próbuję przemoc opisać, zrozumieć ją, wyjaśnić, co – ponownie podkreślam – wcale nie znaczy usprawiedliwić. To było dla mnie niezwykle dojmujące, że w pewnym momencie o moim gwałcie mówili wszyscy obok mnie, swoimi słowami, pomysłami, oskarżeniami, ale zabrakło w tym mojego głosu. Właśnie dlatego powstała ta książka. By ten głos mógł wybrzmieć.

W jaki sposób pomógł ci Harry Potter?

To była jedna z pierwszych książek, które przeczytałem. W moim domu nie było książek, za to telewizor był nieustannie włączony. Po pierwsze utożsamiałem się z historią Harry’ego, chciałem jak on uciec z domu, dostać list ze szkoły magii, który potwierdziłby, że jestem kimś wyjątkowym. Marzyłem o ucieczce, ocaleniu, innym życiu. W pewnym sensie stypendium, dzięki któremu mogłem pójść do artystycznego liceum, było takim listem. A zmiana imienia i nazwiska była sposobem na rozpoczęcie nowego życia.

Przeprowadziłeś się z prowincji do Paryża, czujesz się w stolicy jak w domu?

Nie wiem, czasami nie. Ale w Paryżu znalazłem przyjaźń, która jest mi jedną z najcenniejszych w życiu. Didier Eribon i Geoffroy de Lagasnerie są mi bliscy jak nikt. Każdego dnia jesteśmy razem, a teraz, gdy jestem w Polsce, piszą do mnie co chwilę. Spędzamy razem święta i wszystkie ważne dni. Opiekujemy się sobą, pilnujemy, troszczymy. Didier nauczył mnie tej formy przyjaźni. On sam był w bliskiej przyjaźni z Michaelem Foucault’em, który przyjaźń traktował jak nową, prawdziwą rodzinę. Didier powtarza za nim, że przyjaźń jest etyką, lojalnością i bezwzględnym oddaniem. Paryż jest więc dla mnie przyjaźnią.

Édouard Louis:

Właściwie Eddy Bellegueule, urodzony w 1992 roku, pochodzi z północnej Francji. Jego pierwsza autobiograficzna powieść Koniec z Eddym odniosła niebywały sukces: autor w wieku 22 lat otrzymał pierwszą w życiu nominację do Nagrody Goncourtów, jednej z najbardziej prestiżowych nagród literackich na świecie, a debiutancka powieść sprzedała się we Francji w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy i została opublikowana za granicą w 25 językach. Od tego czasu Louis napisał dwie kolejne osnute na faktach powieści Historię przemocy i Kto zabił mojego ojca.

Wywiad został przeprowadzony w ramach Dni Książki Francuskiej współorganizowanych przez Big Book Cafe i polskiego wydawcę książek pisarza – wydawnictwo „Pauza”.