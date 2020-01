Nawet nie wiesz, jak bardzo oglądasz

Czyta się 20 minut

Gdyby popatrzeć na kino ostatnich 10 lat z perspektywy, którą przybliżała w swojej noblowskiej mowie Olga Tokarczuk, to można zauważyć, że doszło do wyczekiwanej i postulowanej zmiany. Sama noblistka stała się jej częścią, realizując z Agnieszką Holland Pokot. Główna bohaterka ma tu cechy, które przez całe dekady ograniczały podobne jej postaci do drugiego, jeśli nie trzeciego planu. W ostatnich latach wiele się pod tym względem zmieniło. To, co w 2010 r. było mało prawdopodobne, w 2019 r. dla sporej części odbiorców wydaje się oczywiste. Przemysł dostarczający współczesne, uniwersalne opowieści, kształtujący narrację i język wykonał sporą pracę, przy zachowaniu uczciwości co do tego, jak wiele jeszcze zostało do zrobienia. To w 2010 r. Kathryn Bigelow zdobyła Oscara jako pierwsza reżyserka w historii – i do tej pory ostatnia. Jej The Hurt Locker. W pułapce wojny pokonał Avatara, film w reżyserii, notabene, jej byłego męża – Jamesa Camerona. Avatara prezentowano jako przełom w zastosowaniu 3D, ale w kolejnej dekadzie został jedynie powidokiem, jak inny niebieski hit – właśnie ze wspomnianych już najntisów – od zespołu Eiffel 65.

Co jeszcze pamiętam z kina jak przez niebieską mgłę?

Grudzień 2012 – uciekam przed świętami do Londynu. 24 grudnia wieczorem idę do kina na jeden z premierowych pokazów Hobbita: Niezwykłej podróży. Ekscytacja seansem na wypełnionej sali okazuje się doświadczeniem ciekawszym od samego filmu. Nie musiałem rezerwować biletu miesiąc wcześniej, by nie siedzieć w pierwszym rzędzie – na kilku salach jednego z Odenów nieopodal Hyde Parku grali tylko i wyłącznie najnowszy blockbuster. Zaczynam rozumieć, dlaczego filmy nagradzane na festiwalach łatwiej zobaczyć w sieci polskich kin studyjnych niż w centrum niektórych europejskich metropolii. Gdy w Boże Narodzenie zamkną się tu wszystkie kina, będę mógł wybierać w filmach i serialach, które nagrałem sobie na pendrive’a.

Grudzień 2019 – spędzam święta rodzinnie, w domu. Po raz pierwszy od lat nie idę do kina na żaden z przedpremierowych pokazów. Podczas rozgrywki z przyjaciółmi w kalambury wszyscy w lot odgadują Historię małżeńską, bo każdy już widział. Przyjaciółka, która odwiedza nas kolejnego dnia, opowiada, jak rozbawiła ją scena z Fantą w Dwóch papieżach. Znajomy planuje w święta nadrobić Irlandczyka . Na najnowsze i, wedle dotychczasowych planów, ostatnie Gwiezdne wojny nikt z najbliższych się w święta nie wybiera, inaczej niż przy okazji poprzednich części. Pierwsze recenzje nie zachęciły, a ci, którzy już widzieli, spuszczają nad Skywalker. Odrodzenie zasłonę milczenia. Lepiej porozmawiać o Baby Yodzie, chociaż Mandaloriana legalnie nie da się jeszcze w Polsce zobaczyć, a nikt nie ma przy sobie pendrive’a. Mało kto oglądał, ale wszyscy słyszeli. „Hollywood Reporter” napisał, że Baby Yoda to przyszłość kinematografii i jej potencjału kreowania memów. Zarazem ostatni dzwonek dla aktorów, którzy nie będą aż tak wynoszeni na piedestał, bo prawdziwymi gwiazdami staną się bohaterowie.

A czy „streaming killed the movie stars”?

Rok temu rozgorzała dyskusja, gdy sezonem oscarowym zatrzęsła Roma . Wcześniej zapowiadało się jedynie na przejęcie patentu. Oto Ida: najważniejsze doświadczenie polskiego kina minionej dekady – pierwszy w historii polski Oscar w kategorii „najlepszy film nieanglojęzyczny”. Reżyser Paweł Pawlikowski odbiera statuetkę i opowiada, jak nakręcił cichy, skromny, czarno-biały film o potrzebie wycofania się ze świata, a trafił, w blasku świateł, do centrum chaosu i hałasu. To było też centrum świetnej dekady dla twórców z Meksyku. Pawlikowski święcił triumf tego samego wieczoru, co Alejandro González Iñárritu nagrodzony za Birdmana. Chwilę później Guillermo del Toro dostał Oscara za Kształt wody , a rok przed Iñárritu wyróżniono Alfonso Cuarona – za Grawitację. Wydawało się, że to on będzie wyznaczał trendy. Nakręcił science-fiction, ale z dużym naciskiem na science. Widzowie mieli doświadczyć kosmosu w sposób, jakiego jeszcze nie było. Ale Cuarón nie wyznaczył trendów. Równie sugestywnie, z naciskiem na prawdziwą psychologicznie historię ceny podbijania kosmosu, opowiadał dopiero Damien Chazelle w Pierwszym człowieku. I nie zyskał powszechnego aplauzu, wciąż pozostaje przede wszystkim twórcą Whiplash i La La Land. Wspaniałe role w dwóch z tych trzech filmów zagrał Ryan Gosling, który dosłownie wwiózł nas w minioną dekadę kina. Aktor z Drive’a to być może ta ostatnia gwiazda, którą wyprą z rynku Baby Yody. Jego kurtka to artefakt wyprodukowany przez fetyszystów z działu kostiumów, a nie programistów od CGI. Cuarón jednak, pod wpływem Idy, zapragnął porzucić blichtr efektów. Zapragnął czarno-białego filmu, w którym powróci do świata własnej młodości. Do Romy chciał zatrudnić nawet operatora Idy Łukasza Żala, ale na to Pawlikowski się nie zgodził – bo kontynuował swoje czarno-białe poszukiwania formalne w Zimnej wojnie . Przy okazji pokazał światu historię miłosną z podziałem Europy w tle, Joannę Kulig i innych utalentowanych polskich aktorów. Z Romą nie miał szans, i to nie za sprawą artystycznych różnic. Meksykański film był kamieniem, który miał wywołać lawinę. Stojący za Romą Netflix z czerwonego dywanu zrzuciło tylko Cannes. Inne festiwale powitały go na równych prawach z innymi wytwórniami filmowymi.

Lawinę udało się wywołać: w tym roku nie trzeba już było wychodzić z domu, by obejrzeć trzy z pięciu filmów nominowanych do Złotego Globu w kategorii „najlepszy dramat”:

Kiedy pojechałam do Sztipu na dokumentację, powszechną reakcją było zdziwienie: po co chcesz tyle wiedzieć o tej szalonej kobiecie? To wariatka, przysporzyła nam kłopotów – mówi Teona Strugar Mitevska, reżyserka komediodramatu „Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia”, który był przebojem tegorocznego Berlinale. Rozmawia Jan Pelczar

Na co oburzony jest reżyser Irlandczyka?

Na Marvela i DC.

Umknęły mu, wykraczające poza ekran, walory Wonder Woman i Czarnej pantery. Słowa Martina Scorsese, wyrzucające filmy z superbohaterami i superbohaterkami poza nawias kina, można odczytać jako marketingowy ukłon wobec Netflixa, dla którego nestor właśnie nakręcił swój – prawie czterogodzinny – benefis. Platforma będzie musiała stawić czoła nowej konkurencji z koncernu Disneya. Efekty specjalne Wiedźmina, który miał być w święta 2019 r. głównym daniem serwowanym na polskich ekranach wskazują, że wciąż bliżej jej do Spartakusa i Xeny niż Gry o tron – szykuje się zatem niezłe rynkowe widowisko. Bo skoro nie można pójść na rozmach i ilość, trzeba postawić na jakość. Stąd model kina wielkich autorów. Najbardziej niepokorni i niezależni twórcy na świecie zaczynają traktować współpracę z sieciami streamingowymi jak spełnienie marzeń, bo pozwala to filmom dystrybuowanym wcześniej tylko w elitarnych kinach artystycznych na dostęp do masowego odbiorcy. Największe legendy (wreszcie) przestają mówić, że chcą, by ich filmy oglądano tylko i wyłącznie na dużym ekranie. Netflix robi ukłon, wpuszczając część nowości na przedpremierowe seanse w najbardziej prestiżowych lokalizacjach. Konkurencja nie śpi – w sezonie przedświątecznym można było urządzić sobie w londyńskim Barbican Cinemas przyjemny seans całego drugiego sezonu Fleabag. Wahania, czy stracimy na jakości, gdy twórcy będą chętnie współpracować z globalnymi korporacjami, bledną. Tak jak dekadę temu wątpliwości wobec dołączania do portali społecznościowych.

Fani widowisk już się nie boją. Do kin chodzą nawet na seriale – kolejne odsłony znajomego uniwersum. Raz na dekadę mogą dostać po głowie czymś ambitniejszym, w plakatowym wydaniu, jak Jokerem w reżyserii Todda Philipsa. Poza tym przyzwyczaili się już, że pojedynczy seans kinowy często blednie w zestawieniu z umiejętnie zrealizowanym sezonem. Uważani za wizjonerów twórcy kinowi zbyt często stawiają na patos i przegrywają z posiadającymi przestrzeń do autoironii autorami seriali. Paradoksy podróży w czasie w Interstellar są pocieszną ramotką wobec przedstawienia nielinearnego charakteru czasu w serii Watchmen. Składająca się jak kostka przestrzeń Incepcji i jej zabawa hipnozą zdają się niewinną igraszką przy wyobraźni tworzącej wielowymiarowość serialu Legion. Nawet obawy, że przerobienie kultowego Fargo na serial będzie rozmienianiem dobrej historii na drobne, okazały się płonne. Krytycznie nastawieni odbiorcy narzekają, że na władzy streamingu straci wartość artystycznych dzieł filmowych i będziemy skazani na przetwarzanie ciągle tych samych wariantów. Powszechnie wiadomo, że liczba mitów i opowieści jest ograniczona, ale dopiero teraz mamy dojść do rodzaju kołowrotka, który zamiast dać napęd kolejnym Josephom Campbellom, zmieni wszystkich widzów w napędzane ciągle tymi samymi emocjami i skojarzeniami gryzonie. Zjemy popcorn jeszcze na reklamach. Najpierw obejrzymy Black Mirror, a potem „odczujemy” futurystyczne rozwiązania na własnej skórze.

Streaming pozwala na monitorowanie sposobu oglądania i będzie nam podsuwał rozwiązania sugerowane przez algorytm. Tak miało być z obliczoną na nostalgię odbiorców serią Stranger Things. Udało się znakomicie, ale czy to jedynie zasługa wyliczeń, burz mózgów i prac koncepcyjnych? Trudno uwierzyć w przyszłość filmowych dzieł jako coraz to nowych (ale przecież tych samych) przeróbek. Nawet lata 20., które czyhają tuż za rogiem, nie będą jedynie próbą reprodukowania w XXI w. tego, co popkultura zakonserwowała w naszej wyobraźni jako powidok lat 20. XX w. z ich specyficzną elegancją. Wieczne powroty do Howards End i Downton Abbey mają swój urok, ale o wiele ciekawiej może się dziać, gdy twórcy podejmą z producentami i dyrektorami do spraw rozwoju platform streamingowych grę podobną do tej, którą prowadzili z cenzorami autorzy kina moralnego niepokoju. Efekty mogą być zbliżone do tego, co podsuwają nam doświadczenia kina gatunkowego minionej dekady w kategorii „horror”. Z jednej strony kinomani dostawali opowieść grozy wedle prawideł gatunku, z drugiej ciekawą diagnozę społeczną, satyryczne spojrzenie na zastygły w nierównościach porządek cywilizacyjny albo psychologiczne rozważania na temat mechanizmów rządzących naszymi relacjami. Tak było m.in. w przypadku dzieł Ariego Astera i Jordana Peele’a, a w Polsce u Jagody Szelc, Agnieszki Smoczyńskiej i Adriana Panka. Gdzie rozwijać te umiejętności? Studia filmowe, którym wróżono renesans po sukcesie Rewersu w 2009 r., właśnie zostały zamknięte. W Kadrze – jednym z ostatnich – niedocenionym, wykraczającym poza repertuarową codzienność dziełem była Hiszpanka. Jeden z jej bohaterów mówi: „czekanie tak, bezczynność nie”, co definiuje rzeczywistość, w której działają dzisiaj twórcy filmowi a.k.a. dostarczyciele contentu.

Artystów i autorów z krwi i kości nie zastąpi najlepszy showrunner. Pokazuje to także przypadek pisarza od zalewu krwi i kości rzucanych na lewo i prawo, George’a R. R. Martina. Gra o tron przejdzie do historii jako serialowe złoto, które doczekało się o wiele mniej szlachetnego zakończenia. Jednocześnie na przykładzie GoT można najpełniej opowiedzieć o tym, co zmieniło się w doświadczaniu sztuki filmowej na przestrzeni ostatnich 10 lat. Na początku było widowisko. Elektryzowało masy, zaskakiwało zwrotami akcji, nie szczędziło brutalności ani nagości. W miarę upływu lat znaczenia nabierał każdy kadr, szczególnie gdy nie udało się z niego usunąć kubka z kawą albo ujęcie nadawało się do wielokrotnego powielenia. Dzięki memom z postaciami Gry…, Krainy lodu, a ostatnio nawet Historii małżeńskiej, zaznajomieni są nawet ci, którzy nigdy nie zamierzali danego tytułu oglądać. Jeden z aktorów trzeciego planu, kręcących w Irlandii sceny z udziałem Nocnej Straży, pełnej brodatych mężczyzn w futrach, wspominał, że w 2011 r. grupa facetów z identycznym zarostem, podczas wycieczki w czasie przerwy w zdjęciach, budziła sensację i przyciągała spojrzenia. – Przy okazji ostatniego sezonu wszyscy patrzyli na nas znudzeni. Dziesięciu kolesi z ogromnymi brodami? A, pewnie znowu wyjazd integracyjny z jakiejś korporacji.

Podczas tych wszystkich wizyt u barbera można było też spędzić dekadę na dyskusjach, czy lepsza jest strategia HBO, by wypuszczać odcinki premierowo, co tydzień, czy Netflixa, który kolejne sezony House of Cards, swojej sztandarowej produkcji, w której ważne były zwroty akcji, udostępniał w od razu w całości. Przedmiotem debaty coraz częściej stawał się sposób oglądania, a nie treść. Ta, w przypadku GoT, ulegała dyskretnym zmianom w ramach obowiązującego gatunku. Sława poszczególnych bohaterów („Hollywood Reporter” może mieć rację w swoich rozważaniach po Mandalorianie – już aktorzy Gry o tron są mniej znani od swoich serialowych postaci) i uniwersalny rozmach opowiadania o losach świata dawały szerokie pole do interpretacji. Na jednym krańcu serialowych Siedmiu Królestw toczy się spór nad przyszłością uchodźców, na innym walka o zachowanie klimatu. Poza samą akcją, piętrzącymi się spiskami, scenami batalistycznymi, światem fantasy i mrokiem z horrorów coraz ważniejsze stawały się cechy najbardziej prominentnych bohaterów. Gra o tron wprowadziła równouprawnienie na niespotykaną dotąd skalę, a gdy Matkę Smoków uczyniła bardziej bezwzględną od Lady Makbet, spotkała się z równie mocną krytyką, co po ostatnim odcinku, pozbawionym jakiejkolwiek charyzmy.