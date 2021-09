Myśli ludzi wielkich, średnich oraz psa Fafika – 4/2021

Czytaj Artykuł z Kwartalnika3575/2021

Nie pozwól, by ktoś doprowadził cię do takiego upadku, abyś go nienawidził.

Booker T. Washington

***

Zostało powiedziane: gdziekolwiek idziesz, tam jesteś. Innymi słowy – jesteś tutaj. Zawsze.

Czy tak trudno to zaakceptować?

Eckhart Tolle

***

Choćbyś poznał ziemię całą,

miljon gwiazd jeszcze zostało!

Choćbyś gwiazdy znał na niebie,

Jeszcze musisz znać… sam siebie.

Maria Konopnicka

***

Ten może deptać węże, głaskać lwy i tury,

Kto wyrwał z siebie żądło, rogi i pazury.

Adam Mickiewicz

***

Głębokie poznanie samego siebie nie ma nic wspólnego z ideami, które krążą w umyśle. Poznać samego siebie to zakorzenić się w Istnieniu, zamiast zatracić się we własnym umyśle.

Eckhart Tolle

***

Można zostać oszukanym na dwa sposoby: albo wierzysz w to, co nie jest prawdą, albo nie wierzysz w to, co jest prawdą.

Søren Kierkegaard

***

Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą.

George Orwell

***

Egoizm nie polega na tym, że żyje się tak, jak się chce, lecz na żądaniu od innych, by żyli tak, jak my chcemy.

Oscar Wilde

***

Jesteś tutaj. Zawsze. Nic nie musisz robić. Pozwól tylko tej chwili być taką, jaka jest. To wystarczy.

Eckhart Tolle

***

Wy macie zegarki, my mamy czas.

przysłowie peruwiańskie

***

Kochające serce jest zawsze młode.

przysłowie greckie

***

Kochać to zgadzać się na to, by starzeć się z drugim człowiekiem.

Albert Camus

***

„Zawsze” jest słowem niedozwolonym dla ludzi.

Jorge Luis Borges

***

Młodzież staje się dorosła, gdy rozumie, że nie istnieją dorośli.

Gilbert Cesbron

***

Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest.

Janusz Korczak

***

Być wolnym to móc nie kłamać.

Albert Camus

***

Nie ma nic wspanialszego niż wolni ludzie.

lama Ole Nydahl

***

Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, ale także za to, czego nie robimy.

Molier

***

Prawdziwa dorosłość oznacza rozważenie ryzyka dużo wcześniej niż nagrody.

Nicholas Sparks

***

Człowiek jest odpowiedzialny za to, czym jest.

Jean-Paul Sartre

***

Nasza świadomość jest miarą nas samych. Jeśli otworzymy ją na cały świat, będziemy światem, jeśli zamkniemy ją w ciasnych ramach prymitywnych pożądań, pozostaniemy na zawsze karłami.

Mirra Alfassa

***

Nie wolno być po stronie zarazy.

Albert Camus

***

Nie wszystko, co się nie wydarzyło, jest nieprawdą.

John Steinbeck

***

Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.

Janusz Korczak

***

Kopiemy gigantyczny dół Babel.

Franz Kafka

Data publikacji: 17.09.2021