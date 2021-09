Słońcak – roślina odkryta niedawno w głębi Amazonii. Charakteryzuje się kulistym liściem przypominającym słońce. Liść ten wytwarza światło, które roślina wykorzystuje do fotosyntezy. Z kwiatów słońcaka, zwanych chmurzakami, pada natomiast generowany autonomicznie deszcz, który zapewnia roślinie wodę.

Bóg 34028772 – w przeciwieństwie do innych bogów, ten jest całkowicie samowystarczalny: nie stworzył żadnego świata, nie jest mu to do niczego potrzebne. Po prostu sobie istnieje.