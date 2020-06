mieliśmy całe życie przed sobą

skończył się wyścig zbrojeń nawet pablo escobar

nie zdołał się wymknąć historia nie bardzo istniała

ledwie kilka bałkańskich migawek i może jakiś

czarno-biały dokument przynajmniej do kiedy

zrozumieliśmy że w wąskiej przestrzeni

między palcem wskazującym a środkowym

wciąż rozciąga się pytanie a gdybym to ja?

przynajmniej do kiedy znów zaczął się świat

Komentarz autora:

Lubię, gdy wiersze coś mówią, ale nie są publicystyką. Ten wziął się z pytania: „A co, gdybym to ja był na miejscu tego drugiego?”, tego, który zostaje wskazany albo któremu pokazują środkowy palec. Możliwe, że to pytanie z Lévinasa, a może sam je sobie wymyśliłem (pewne natomiast, że w pierwszej wersji – bo miałem ich kilka – tytuł był parafrazą Lévinasa). Ale jest to też tekst o migawkach z dzieciństwa – dobrze pamiętam „Wiadomości”, w których mówiono o wojnie w Jugosławii i Escobarze (pamiętam też chyba wydanie, w którym poinformowano o jego śmierci), a wreszcie o tym, że koniec historii (bo przecież o nim na początku mowa) unieważnił podstawowe ćwiczenie z empatii.