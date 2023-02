Miasto szkła i błądzących spojrzeń

Czyta się 8 minut

Pierwszy raz przyjechałam do Nowego Jorku w kwietniu 2016 r. Nie miałam smartfona z dostępem do Internetu, a tak się złożyło, że zamiast na JFK – skąd trasę do mieszkania w Queens miałam spisaną w notesie – wylądowałam w Newark. Z JFK jechałabym mniej niż godzinę, Newark to o wiele dalej: stan New Jersey i po drugiej stronie Manhattanu. Najpierw postanowiłam więc ruszyć do Greenwich Village. W końcu jechałam do Ameryki dla Beat Generation, a oni i cała reszta nowojorskich artystów przez lata stacjonowali właśnie w tej dzielnicy na Dolnym Manhattanie. Jakoś po 22.00 (4.00 rano polskiego czasu), czyli po 24 godzinach na nogach, zamówiłam brooklyn lagera w Caffè Reggio na MacDougal Street i siedziałam tak – podekscytowana, że w końcu tu jestem. W Nowym Jorku – gdzie tworzyli Jack Kerouac, Susan Sontag, Bob Dylan, Woody Allen i Willem de Kooning, gdzie rozbrzmiewały dźwięki saksofonu Coltrane’a. Tyle że poza mną nikt inny się nie ekscytował, nie cieszył, nie czekał i w ogóle całe miasto miało to gdzieś. Chyba żadne inne miejsce nie potraktowało mnie z taką obojętnością. I to było super!

„Ludna wyspa z gnejsu, betonu i szkła” – pisze Olivia Laing o Manhattanie w książce Miasto zwane samotnością. O Nowym Jorku i artystach osobnych (wyd. Czarne, tłum. Dominika Cieśla-Szymańska). To autobiograficzna opowieść o tym, jak autorka przyjeżdża do metropolii, w której jest sama i czuje się samotna. Postanawia tę samotność przeanalizować i bada ją w kolejnych dziełach nowojorskich artystów. Mamy tu Edwarda Hoppera, który „wędrował […] po mieście, aż zobaczył sytuację czy miejsce, które go zafrapowały, a potem pozwalał im utrwalić się w pamięci, by później oddać na płótnie”; mamy Andy’ego Warhola – tak bardzo nowojorskiego, że bardziej już się nie da; mamy szaloną Valerie Solanas, która do niego strzelała, fotografkę Nan Goldin, fotografa Petera Hujara, piosenkarza Klausa Nomiego czy Jeana-Michela Basquiata, który zaczynał od malowania na murach. Bo Nowy Jork jest przestrzenią dla sztuki, jak płótno bądź scena; na mieście się tworzy, na jego mostach, płotach, dachach.

Rozrywka z plakatów

Tak robił David Wojnarowicz, któremu Laing poświęca najwięcej uwagi, jest nim wyraźnie zafascynowana i te rozdziały są najlepsze. W nich Nowy Jork nie stanowi tła, ale wyłania się jako bohater. „Nowy Jork: zapach psiego gówna i gnijących śmieci. W kinie szczury, które zjadają ci popcorn. Nagle seks był wszędzie” – pisze autorka i to jest właśnie to miasto z Taksówkarza; świetne fragmenty o Chelsea, gdzie artyści łazili po sztukę, a geje po seks, i o Times Square – w latach 60. i 70. to był „wrzask miasta, atak neonów i świateł, przelewająca się masa ludzi, mieszanka marynarzy, turystów, glin, dziwek, alfonsów i dilerów”.

Kiedy dotarłam do Nowego Jorku, nad Chelsea górował już park High Line, a Times Square jako jedyny jeszcze się łasił. Polub mnie! Polub! – i tak na każdym billboardzie. Miejsce po disneizacji, jak ujmuje to Laing. Turyści z mapami i selfie stickami w dłoniach, z aparatami na szyjach, w wygodnych adidasach i turystycznych szortach, niewiedzący, dokąd prowadzą oznaczone na mapkach różnymi kolorami linie metra, narzekający na opóźnienia pociągów i zmiany rozkładów, czekający na zielone światło na przejściach dla pieszych – robiący wszystko to, czego mieszkańcy Nowego Jorku nie robią.

Świat się świeci i błyszczy plastikową rozrywką z plakatów, a gdzie się podziali ci mieszkańcy, artyści, narkomani, włóczędzy i inne freaki, o których pisze Laing? Autorka wspomina o Samuelu Delanym, który w książce Times Square Red, Times Square Blue pisze: „[…] przepadło nie tylko miejsce, gdzie każdy mógł sobie ulżyć, ale też przestrzeń kontaktu, zwłaszcza międzyklasowego i międzyrasowego, miejsce, gdzie mieli okazję zbliżyć się do siebie, choćby przelotnie, bardzo różni mieszkańcy, bogaci i biedni, czasem bezdomni, a czasem zaburzeni psychicznie. Wszyscy znajdowali demokratyczne ukojenie płynące z seksu”.

A jednak tę „demokrację” w Nowym Jorku wciąż jeszcze czuć i jest to wspaniałe! Miasto się o ciebie nie stara, zna swoją wartość, a ty lepiej poznaj swoją, zamiast liczyć na przymilających się kelnerów, przewodników czy billboardy. Nie znacząc dla tej metropolii nic, znaczysz dokładnie tyle, ile wszyscy inni. No, prawie wszyscy, 1% takich np. Royów z Sukcesji Nowy Jork ogląda zza przyciemnianych szyb limuzyn, helikopterów i biur na ostatnich piętrach wieżowców. Za to w metrze możesz spotkać odnoszącego sukcesy maklera, haitańskiego robotnika i Keanu Reevesa.