Makabreska – Zosia

Jedyne, co się udało w życiu

Zosi, to próba się utopienia

w stawie, po cichu oraz w ukryciu.

Teraz to powód nasz do zmartwienia,

bo topielicy nieszczęsnej truchło,

leżąc gdzieś na dnie dni aż czterdzieści,

do monstrualnych rozmiarów spuchło

i w żadnej trumnie nie chce się zmieścić.