Makabreska – Zdzisia

Zasadziła Zdzisia ziółka,

by z nich zrobić papieroski.

Dymu konopnego kółka

chciała wydmuchiwać noskiem.

Lecz to były ziółka inne,

do palenia niewskazane.

Po nich dziewczę to niewinne

zmarło, tocząc z ust swych pianę.

Kto na lekcjach nie uważa

czy biologii, czy przyrody,

ten na śmierć sam się naraża

albo zdrowiu czyni szkody.