Makabreska – Rita

Nasza mała, grzeczna Rita

uwielbiała bajki czytać.

Mocno jej kraśniały liczka,

gdy czytała o księżniczkach,

Och, jak chciała być jako one:

zakochane i spełnione!

By osiągnąć też te cele,

nie myślała nazbyt wiele,

tylko poszła szukać żaby,

ale pomysł był to słaby.

Pierwsza żaba napotkana

i przez nią pocałowana,

była silnie jadowita,

więc umarła mała Rita.

Wczoraj pogrzeb był, więc pora,

by jej żywot zwieńczył morał:

Kto czytuje tylko baśnie,

wiecznym snem przedwcześnie zaśnie.