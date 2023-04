Makabreska – Józia

Czyta się 1 minutę

Nic rodzicom tak dobrze nie robi,

niż jak dziecko ma wreszcie hobby!

Mała Józia w poprzednie ferie

swe hodować zaczęła bakterie.

Kupowali rodzice jej książki,

by rozwijać tej pasji zalążki.

Miała własne menzurki i zlewki,

takie hobby to nie są przelewki!

Ale źle się skończyło jej hobby:

takie wyhodowała mikroby,

co zabiły i ją, i rodzinę

oraz całą, dość sporą, mieścinę.

Morał: pęd do nauki przedwczesny

może żywot nam przerwać doczesny.