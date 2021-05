Makabreska – Jasio

Zepsuł Jasio wczoraj nam mikrofalówkę,

bowiem włożył do niej swoją głupią główkę,

choć powtarzał tata mu już od małego,

by nie wkładał do niej nic metalowego.

Jaś aparat miał na zębach. Trudna rada.

Umarł, iskrząc. No i teraz tak się składa,

że podwójnie się musimy wykosztować:

bo kuchenka – i bo trzeba go pochować.