Miała Dobrawa golf poliestrowy,

trochę przyciasny. Gdy do połowy

raz go włożyła, biednej Dobrawie

głowa utknęła w jego rękawie.

Zmarła, bo skończył się w golfie tlen.

Dziś jej żałobny nucimy tren.

Wniosek: tkanina mało przewiewna,

to dla człowieka śmierć w mękach pewna.