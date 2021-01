Makabreska - Balonik

Uwielbiał Jan z balonów hel:

gdy wdychał go, to wpadał w trel.

Jak helu brał porządny wdech,

to wszyscy uderzali w śmiech.

Do czasu wszak, bo psotny los

sprawił, że uwiązł w Janie głos

na zawsze. Cóż, nie każdy gaz

można tak wdychać raz po raz.

Gdy zionął ducha (oraz hel)

zakwilił jeszcze: „Go to hell!”.