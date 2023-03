Ludwik Jerzy Kern – Liczba pi

Czyta się 3 minuty

Jak się ma obwód koła do jego średnicy?

Pytają matematycy.

Odpowiedź: obwód jest dłuższy trzy razy z kawałkiem.

Lecz właśnie ten kawałek jest niezwykły całkiem.

Choćbym przez całe życie bez chwili spoczynku

Liczył kolejne cyfry po „trzy” i przecinku,

Nie doliczę do końca, bo końca tu brak,

A więc tego kawałka nie da się wymierzyć!

Przynajmniej w szkole mówili mi tak,

A ja nie chciałem wierzyć.

Bo jak to – niewymierna, a przy tym istnieje?

To się nie dzieje.

Co to za czary-mary? Skąd ta liczba π?

Niedawno Shigeru Kondo i Alexander Shee

Zliczyli dziesięć bilionów tych cyfr na komputerze.

A ja ciągle nie wierzę.