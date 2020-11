Louise Glück: Dla zdrowych i chorych

Czyta się 15 minut

Słyszała pani?

Stałem na przystanku i kolega dzwoni, że Tokarczuk – Nobel. Każdy, kto pisze po polsku, a choćby po polsku mówi, mógł się poczuć połechtany: nasi wygrali, „myśmy wygrali”, ja też znam ten trudny język, który docenili w świecie! Tak było rok temu. Tym razem postanowiłem nie dać się zaskoczyć, dowiedzieć się z pierwszej ręki, przeżyć tę chwilę świadomie, zobaczyć „na lajfie” ogłaszanie Nobla w dziedzinie literatury. Inne kategorie tej głównej nagrody świata nie są aż tak głośne w opinii publicznej, bo co zwykły człowiek z fizyki zrozumie? Werdykt najpierw jest po szwedzku i dopiero z drugiej wersji, międzynarodowej, dało się wychwycić nazwisko tego, kto wygrał. Myślałbyś, że Niemka, gdyby nie podali kraju pochodzenia.

Dzisiaj to są inne czasy niż w ’96: ogłaszają Nobla, oglądasz na żywo, a pięć minut później masz te książki w Kindle’u. W tym rozdaniu wyróżniono artystkę języka angielskiego, pierwszą Amerykankę od czasu Toni Morrison, pierwszego obywatela Stanów Zjednoczonych od czasu Boba Dylana (nagród naukowych, rzecz jasna, nie liczę). Wygrała w tym roku fiction, ta najbardziej wychuchana, noszona na rękach – poezja. Dylan też poeta.

Laureatka nazywa się Louise Glück (czytaj „Glyk”, nie „Gluk”) i pięknie sobie nie radzi z przedstawicielami prasy, zwłaszcza w klasycznej łapance, „wywiadówce” na ulicy. Żyją zatem jeszcze ludzie słodko niemedialni! Nawet Doris Lessing (która – słynna scena – dowiedziała się o Noblu, wysiadłszy z taksówki, i dziennikarz jej powiedział, bo Komitet Noblowski zadzwonił na stacjonarny, a ta była na zakupach!), sędziwa, nobliwa pani, lepiej dała sobie radę w nagłym kontakcie z mediami. Glück na widok dziennikarzy stojących dywanem u schodów przed domem zareagowała cokolwiek nerwowo, bo może się przestraszyła, że „to wszystko teraz tak będzie wyglądać”. Na całe szczęście dla noblistów literatów medialna kurzawa trwa wokół nich krótko: po ogłoszeniu i przy odbieraniu. Z reguły to nie są ludzie chowani do takiej sławy.

Kiedy zadzwoniono do niej z Komitetu Noblowskiego na krótki wywiadzik typu „Jak się pani teraz czuje?”, mówiła ogólnie, że jest siódma rano, chciałaby napić się kawy, więc wywiad max. dwie minuty, że jest szczęśliwa, bo dom sobie wreszcie kupi, że się czuje zaszczycona, chociaż nie wszystkich artystów wyróżnionych Noblem ceni, a pierwsze, co pomyślała, gdy jej ten ogromny zaszczyt zakomunikowano, to że przyjaciele, których ma głównie pisarzy, zjedzą ją z zazdrości.

Curriculum vitae

Wzorcowa biografia twórczego umysłu powinna być krótka. Tak sądził Heidegger i tak streścił żywot Arystotelesa: żył, pracował, umarł. TYLE. Twórca powinien mieć bogate życie, no ale wewnętrzne, przeżywane w dziełach, i nikogo nie obchodzi, co mu się tam w domu działo, wszystkich natomiast, co mu się tam działo w głowie. Tak jak u Szymborskiej – „wszystko jest w wierszach”. Cokolwiek się zdarza twórcy, może najwyżej „przydać się do prozy” (Michał Witkowski) albo przydać się do wiersza (Louise Glück). Z czego się robi literaturę? Tylko pozornie ze słów! Michał Paweł Markowski, polonista na wychodźstwie i dyrektor Festiwalu Conrada, uważa, że z życia.

Zewnętrzna biografia poetki noblistki (oraz eseistki) jest ładna, niewybuchowa, taka „samoswoja”. Żydowsko-węgierskie korzenie, urodzona w Nowym Jorku, wychowana na Long Island, na wschód od NY. Chciała być artystką sceny, została artystką słowa. Co robi na co dzień? Pisze – i uczy tego, co robi. W przemowie noblowskiej Szymborska twierdziła, że „nie ma przecież profesorów poezji” – to by się zdziwiła! Louise Glück naucza na uczelni wyższej, chociaż żadnej nie skończyła (chyba że liczymy doktoraty honorowe), ale w Ameryce „przebieg pracy zawodowej”, przynajmniej w dziedzinie sztuki, zależy nie od dyplomów, ale od osiągnięć (słusznie!), i po pierwszym tomie wierszy otrzymała pierwszy etat. Po przeróżnych przeprowadzkach pomiędzy stanami Glück dziś mieszka w Cambridge, tym amerykańskim, tam, gdzie mają siedzibę MIT i Harvard, naucza na Yale, no, takie to życie. W mieście Cambridge w Massachusetts bycie laureatem Nobla nie robi wrażenia tak dużego jak w Krakowie, bo tam noblistów mieszka lub mieszkało grubo ponad setkę…

Gdyby Glück rozliczać z przyziemnej biografii, to „nic specjalnego”! Trochę jak w Kto się boi Virginii Woolf?: północny wschód Stanów, czyli prawie Anglia (Nowa Anglia), życie w dobrym towarzystwie i praca w kulturze. Od XIX wieku spodziewamy się po twórcach, a szczególnie po poetach, nieszablonowości, tak zwanych numerów. Bo o czym ma pisać pisarz, jeśli nie o swojej bogatej biografii? Najlepsze historie pisze ponoć samo życie, a ona ma życie grzeczne, nie twierdzę, że nudne. Dorabiała kiedyś w biurze jako sekretarka. Również praca „przy literach”, cokolwiek by powiedzieć. W jej rodzinie występuje wątek kulinarny: ojciec wynalazca noży (nożyk modelarski, np. w Hannibalu Clarice właśnie takim otwiera list od Lectera, a Lecter – brzuch policjanta), mąż od gotowania (New England Culinary Institute). W 1980 roku miała pożar domu.

Wystarczy zajrzeć pod pierwszy naskórek, choćby okładkę otworzyć i zaraz się okazuje, o kim w ogóle mówimy. Widać, że się dzieje, ale głównie wewnątrz, co chyba nie dziwi w wypadku pisarki. Wrażliwa kobieta, po młodzieńczej anoreksji, po wielu latach wglądu wewnętrznego, to znaczy psychoterapii. Samozagłodzenie nie z przyczyn klinicznych, ale, jak twierdzi, z metafizycznych: chciała stać się „czystym duchem”, choć na szczęście w porę „dała sobie przetłumaczyć”. Wyostrzone zmysły, perfekcjonizm, lekka aspołeczność. Artystka poetka.

Gdyby chciała zebrać kolekcję swoich wyróżnień, swoje Moje nagrody, tak jak Thomas Bernhard, miałaby co zbierać: byłoby o stypendiach państwowych, o stypendiach Guggenheima, doktoratach honorowych, o Nagrodzie Bollingena, Pulitzera, Tranströmera, o wyróżnieniu Poet Laureate (nadworny poeta, w Anglii – przy królowej, w USA – przy prezydencie), o National Book Award, no, a na końcu wiedzą Państwo o czym. Możliwe zresztą, że jeszcze jakąś dostanie lub przynajmniej ufunduje – jak Szymborska swoją i Tranströmer swoją, poeci nobliści. Odbierając NBA, pięknie powiedziała z typowym dla siebie mrokiem, trochę bernhardowskim, w hołdzie innym typowanym: „Ciężko się przegrywa, znam to świetnie z doświadczenia”.

Czytając od końca

W wyżej wspomnianym wywiadzie telefonicznym laureatka prosi, żeby nie zaczynać lektury jej wierszy od pierwszego tomu (u Szymborskiej, pamiętamy, wyglądało to podobnie, choć z innych powodów). Jeżeli nie od początku, to może zatem od końca, od ostatniego jak na razie zbioru Faithful and Virtuous Night, którego tytuł można by przełożyć, patrząc w stronę Schulza: „Noc wielkiej próby”. Tytułowy wiersz tomiku takie ma zdanie otwarcia: „My story begings very simply: I could speak and I was happy. / Or: I could speak, thus I was happy”. No, powiem Państwu, tłumacz się narobi, bo w tej pracy taka prawda: tym trudniej, im prościej. Nie podejmę się przekładu, tylko komentarza. Co poetka ma na myśli? To, co napisała: na początku było słowo! Gdyby nie umiała mówić, to nie byłaby poetką. Louise Glück potrafi napisać coś tak prostego, że aż banalnego, a jednak uniknąć kiczu. Potem nastąpi „praca komplikacji”, ale to dopiero potem, a tymczasem ma odwagę rozpocząć od zera, „od pieca”, od bazy. Jej wiersze, można powiedzieć, są pracą u podstaw. Glück przeprowadza oględziny fundamentów. Jej długaśny utwór zaczyna się refleksją o zaczynaniu, a kończy – refleksją o zakończeniu.