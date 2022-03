Lilia królowej

Czyta się 6 minut

Jak Paxton to zrobił? Czy zastosował jakiś trik? Nie musiał. Przestudiował uważnie budowę liścia lilii – jego struktura dawała solidne podparcie, był więc pewien, że córce nie groził upadek do wody. Oczywiście mógł wygłosić wykład o budowie liś­cia, wybrał jednak bardziej spektakularny sposób przekazania wiedzy na ten temat… Ta opowieść wiele mówi o charak­terze Paxtona – był ambitny, pracowity, niezwykle energiczny, lubił rozmach. W trzecim z cyklu filmów dokumentalnych BBC – The Secret History of the British Garden – jego twórca, gospodarz i narrator Monty Don rozmawia o Paxtonie z obecnym, 12. księciem Devonshire. Książę cytuje fragment dziennika swojego antenata, 6. księcia Devonshire, tego samego, który zatrudnił Paxtona. Przytacza zapiski dwudziestokilkuletniego ogrodnika, który wspomina, że w pierwszym dniu pracy (9 maja 1826 r.) przyjechał do Chatsworth o godz. 4.30 rano, zrobił obchód ogrodów, wydał zarządzenia o 6.00, a potem udał się na śniadanie, podczas którego zakochał się (z wzajemnością) w jednej z młodych dziewcząt… Energia Paxtona w połączeniu z majątkiem księcia dała spektakularne efekty.

Wyścig i wielkie ambicje

Europejscy botanicy pierwszy raz natknęli się na okazy ogromnej lilii, kiedy na początku XIX w. badali roślinność dorzecza Amazonki. Przywieźli kilka z nich do Paryża, ale rozgłos nadał im dopiero niemiecki przyrodnik Robert Schomburgk, który pracował przy sporządzaniu ma­py Amazońskiego Parku Gujany dla Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. Do jego zadań należało także zdobycie interesujących okazów roślin oraz próbek skał i gleb z terenów kolonii. „Wyprawa Schomburgka była wyjątkowo trudna – mówi Tatiana Holway, autorka książki The Flower of Empire, poświęconej lilii Victoria regia. – Panowały wilgoć i gorąco, dokuczał mu głód i dotkliwe ukąszenia komarów”. Aż w styczniu 1837 r. badacz dotarł do odnogi rzeki, gdzie zobaczył coś, co go oszołomiło. Wrażenie to oddał w swojej relacji Twelve Views in the Interior of Guiana wydanej w Londynie w roku 1841: „Zapomniałem wszelkie nieszczęścia, których doświadczyłem w drodze. Na wodzie spoczywał ogromny liść w kształcie tacy, jasnozielony z wierzchu, od spodu w kolorze żywego szkarłatu. Obok – bujny kwiat, składający się z ogromnej liczby płatków, w odcieniach od czystej bieli do rozmaitych odcieni różu. Gdy wiosłowałem pomiędzy nimi, wciąż znajdowałem coś nowego do podziwiania”.