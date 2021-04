Popularne Czytaj Na przekór – rozmowa z Matą Kultura Czytaj Juliusz Słowacki – Ever Given Kultura Czytaj Gdzie mieszka bajeczka? Kultura Czytaj Otwarte oczy i uszy Markusa Torgeby’ego Kultura Czytaj Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy Kultura Reklama

Kropla wody wchodzi po stopniach. Czy ją słyszysz? Leżąc na łóżku w ciemności, słucham jej tajemniczej drogi. Jak to robi? Może podskakuje? Kap, kap, słychać z przerwami. Potem kropla się zatrzymuje i może przez całą noc już się nie ruszy. A jednak się wznosi. Ze stopnia na stopień rusza do góry, różniąc się od innych kropel spadających pionowo, posłusznych prawu ciążenia, a pod koniec wydających mały szmer, znany na całym świecie. A ona nie: powoli się wspina wzdłuż klatki schodowej w kształcie litery E olbrzymiego budynku.

Czyta się 4 minuty

My, dorośli, wyrafinowani, wrażliwi śledziliśmy ją. Nawet służąca z pierwszego piętra, blada, drobna, niewinna istota. Zauważyła ją pewnego wieczora, o późnej godzinie, kiedy wszyscy już poszli spać. Nie mogła się powstrzymać, wstała z łóżka i pobiegła zbudzić panią.

— Proszę pani — szepnęła — proszę pani!

— Co takiego? — zapytała pani, otrząsając się. — Co się dzieje?

Zamów prenumeratę cyfrową Z ostatniej chwili! U nas masz trzy bezpłatne artykuły do przeczytania w tym miesiącu. To pierwszy z nich. Może jednak już teraz warto zastanowić się nad naszą niedrogą prenumeratą cyfrową, by mieć pewność, że żaden limit Cię nie zaskoczy?

— Jest kropla, proszę pani, kropla wchodząca po stopniach!

— Co takiego? — zapytała tamta, osłupiała.

— Kropla, która wspina się po stopniach! — powtórzyła służąca i prawie zaczęła płakać.

— Co znowu — złorzeczyła pani — oszalałaś? Wracaj do łóżka, marsz! Upiłaś się, ot co, wstydź się. Jest faktem, że rano brakuje wina w butelce! Ty flejtuchu, jeśli uważasz...

Dziewczyna uciekła i ukryła się pod kołdrą.

Kto wie, co jej przyjdzie do głowy, tej głupiej — myślała pani, której odechciało się spać. I mimo woli nasłuchując nocy panującej nad światem, również i ona usłyszała ciekawy szmer. Kropla wchodziła po schodach, rzeczywiście.

Czytaj również Czytaj archiwum Znak zapytania Kwartalnik / kultura Zdumiewająco prostą receptę na wydostanie się z więzienia zdradza włoski klasyk Dino Buzzati Czytaj 7 cnót wody Kwartalnik / społeczeństwo Od wody można się wiele nauczyć: skromności, głębi odczuwania czy dzielenia się bez oczekiwań. Laozi Czytaj Nieznośna płynność bytu Kwartalnik / nauka Wyjdź z domu, pójdź do lasu, usiądź na polanie, rozejrzyj się, nadstaw uszu – co cię otacza? Woda, wszędzie woda. Szymon Drobniak Czytaj Opowiadanie Wycieńczenie Kwartalnik / kultura Nie podnoście nigdy z wycieraczki porannej gazety! (Tak, wiemy, że to tekst z 1971 r., ale można słowo „gazeta” zastąpić smartfonem, a „wycieraczkę” – nocnym stolikiem). Autorem opowiadania jest Dino Buzzati

Skrupulatna pani przez chwilę chciała wyjść ją zobaczyć. Ale co zobaczyłaby przy słabym świetle przyćmionych lamp zwisających z balustrady? Jak nocą wytropić kroplę w tym zimnie, wzdłuż ciemnych schodów?

W ciągu następnych dni gruchnęła pogłoska i teraz wszyscy już w domu o tym wiedzą, ale wolą milczeć, jak o głupiej sprawie, której można by się wstydzić. Teraz wszystkie uszy były wytężone w ciemności, kiedy zeszła noc, żeby gnębić rodzaj ludzki. Jeden myśli o tym, a drugi o tamtym.

W niektóre noce kropla milczy. Innym natomiast razem przesuwa się przez długie godziny do góry, do góry, można by powiedzieć; że już się więcej nie zatrzyma. Serca biją mocno, kiedy łagodny szmer wydaje się dotykać progu. Nieźle: nie zatrzymała się. Teraz oddala się, kap, kap, kierując na wyższe piętro.

Wiem na pewno, że lokatorzy z półpiętra myślą, że już uzyskali pewność. Kropla — tak uważają — już minęła ich drzwi i nie będzie im więcej przeszkadzać. Inni, na przykład ja, który mieszkam na szóstym piętrze, mogą się teraz niepokoić — ale już nie oni. Lecz kto zaręczy, że podczas kolejnych nocy kropla wznowi drogę z punktu, do którego ostatnio dotarła, czy też raczej nie rozpocznie jej od początku, zaczynając podróż od pierwszych stopni, ciągle wilgotnych i ciemnych, pełnych śmieci? Nie, nawet oni nie mogą być pewni.

Rankiem, wychodząc z domu, spogląda się uważnie na schody, czy nie pozostał jakiś ślad. Nic, jak było do przewidzenia, nawet najmniejszego śladu. Zresztą któż bierze rankiem tę całą historię na serio? W rannym słońcu człowiek czuje się mocny, jest lwem, nawet jeśli kilka godzin temu był przestraszony.

A może ci z półpiętra mają rację? Zresztą my, którzy najpierw niczego nie słyszeliśmy i trzymaliśmy się na uboczu, od kilku nocy nawet my coś słyszeliśmy. Kropla jest jeszcze daleko, to prawda. Do nas dociera tylko bardzo lekkie tykanie, płaczliwe echo poprzez ściany. Jednak jest to znak, że się wznosi i znajduje coraz bliżej.

Nawet sypianie w wewnętrznym pokoju, dalekim od klatki schodowej, nie pomaga. Lepiej już słyszeć ów szmer, niż spędzać noce w niepewności, czy ona jeszcze jest. Kto mieszka w tych pokojach, nie jest w stanie stawić oporu, chyłkiem w milczeniu wychodzi na korytarz i stoi w przedpokoju w zimnie, za drzwiami, ze wstrzymanym oddechem, nasłuchując. Jeśli ją słyszy, niewolnik niewypowiedzianego lęku nie śmie się oddalić. Jeszcze gorzej, jeżeli jest spokojnie: jak wtedy wykluczyć, że ledwo wróciwszy do łóżka, akurat nie zacznie się szmer?

Co za dziwne życie. I nie można niczego reklamować ani próbować różnych środków, ani znaleźć wyjaśnienia, które ożywiłoby umysły. I nie można przekonać pozostałych z innych domów, tych, którzy nie wiedzą. Ale czym więc byłaby ta kropla — pytają z irytującą dobrą wiarą — może myszą? Żabą, która wyszła z piwnicy? Nie, naprawdę.

Lub też — nalegają — może to byłaby alegoria? Żeby tak powiedzieć — symbolizująca śmierć? Lub jakieś niebezpieczeństwo? Lub upływające lata? Nic z tych rzeczy, proszę państwa: to po prostu kropla, która wspina się po schodach.

Subtelniej rzecz biorąc, może symbolizuje marzenia i chimery? Urocze i odległe ziemie, gdzie jest szczęście? W sumie coś poetyckiego? Nie, absolutnie.

A może jest to najbardziej oddalone miejsce, na końcu świata, do którego nigdy nie dotrzemy? Ależ nie, powiadam, to nie żart ani złudzenie zmysłów, chodzi właśnie o kroplę wody, która, jak można przypuszczać, nocą wspina się po schodach. Kap, kap, tajemniczo, ze stopnia na stopień. I dlatego się boją.

Przełożył Alojzy Pałłasz

Tekst pochodzi z numeru 2224 /1988 r. (pisownia oryginalna), a możecie Państwo przeczytać go w naszym cyfrowym archiwum.