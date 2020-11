Kino zaangażowane

Czyta się 4 minuty

Niemal równocześnie na dwóch platformach streamingowych zadebiutowały dwa filmy z Sachą Baronem Cohenem w rolach głównych: Proces siódemki z Chicago Aarona Sorkina i Kolejny film o Boracie Jasona Wolinera. To nie tylko starcie dwóch konkurencyjnych serwisów (Netflix kontra Amazon) czy dwóch strategii walki o Oscara (Sorkin z jego ważnym tematem i cenionymi aktorami kontra Cohen domagający się nominacji dla grającej córkę Borata Marii Bakalovej). To też starcie dwóch twarzy Cohena, pięknie symbolizujących dwie strategie uprawiania dyskursu – czy to w sztuce, czy polityce. Jeden z Cohenów powie wprost „w..…….ć”, drugi doda na wszelki wypadek „proszę”.

Trzeba oddać Sorkinowi tyle: widzi problem i nie tylko przed nim nie ucieka, ale wręcz go tematyzuje. Najmocniejszy konflikt filmu to bowiem nie „my” kontra „oni”. Nawet konserwatywny prokurator jest tu przecież sympatyczny i przychylny oskarżonym (bo gra go Joseph Gordon-Levitt), a nieprzychylny im sędzia jest bardzo, bardzo jednoznacznie Zły (bo gra go Frank Langella). Siłą rzeczy znaczniej ciekawiej wypada więc spór „my” kontra „my”. Sorkin stawia naprawdę ważne pytanie: jak walczyć o ideały?