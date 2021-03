Jeszcze zima,

ptaki chudną,

chudym ptakom głosu brak,

w krótkie popołudnia grudnia

w białej chmurze milczy ptak.

Pod śniegiem świat pochylony,

siwieje mrozu brew,

to pora zmierzchów czerwonych,

to pora czarnych drzew,

A wiatr

w kominie śpi,

bo ciemno,

a ja —

co ja —

co będzie ze mną?

Jeszcze oczy ci rozjaśnia

każdy uśmiech mój i gest,

jeszcze świecę ci jak gwiazda,

ale to już nie tak jest...

Pod śniegiem świat pochylony —

…

Jeszcze tyle trzeba przebyć

niewesołych bladych zim,

czy nam zimy wynagrodzi

letnich ognisk wonny dym?

Pod śniegiem świat pochylony —

…