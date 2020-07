i nie wiesz, co wyrośnie

Komentarz autorki:

Pisałam ten wiersz w zadymionym pokoju, w jeden z tych wieczorów, kiedy nadaremnie szukasz światła i trzymasz się owego jasnego punktu w którymś z kątów, z nadzieją, że się powiększy. Były ze mną słowa piosenki Grega Dulliego: „Step into the light, baby”. I tak przy muzyce i oparach, z zabrudzonymi ziemią stopami, wchodziłam w światło. Sosnowski pisał: „Wiersz wychodzi z domu i nigdy nie wraca”. Przeczytajcie go, a potem stwórzcie własną opowieść.