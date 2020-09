Fundacja PRZEKRÓJ przedstawia – 4/2020

Czytaj również

Wieloryb w Warszawie? Niemożliwe! A jednak oto jest!

To miał być zwykły dzień dla mieszkańców Warszawy. Jednak o świcie pojawił się wieloryb. To ogromne, nieruchome i pachnące oceanem stworzenie leżało obok mostu na piaszczystym brzegu Wisły, w centrum miasta. Naukowcy krzątali się wokół niego. Ludzie pytali: czy to prawda?