Fundacja PRZEKRÓJ przedstawia – 2/2021

Zamknięci w domach i w głowach tegorocznej wiosny wyglądamy z większym utęsknieniem i nadzieją na powrót do otwartości. W Fundacji PRZEKRÓJ wierzymy, że wszystko ma swój początek i koniec, a życie biegnie własnymi cyklami, niezależnie od zmiennej natury rzeczywistości. Dlatego wyczekujemy wiosny z ufnością i optymizmem.

Czyta się 2 minuty

Jedną z inspiracji w tym czasie może być twórczość Stanisława Lema, który publikował na łamach „Przekroju”. W latach 1953–1954 ukazywały się w odcinkach obszerne fragmenty powieści Obłok Magellana (z niewznawianymi później ilustracjami Jerzego Skarżyńskiego), podejmującej m.in. temat problemów związanych z psychicznym wytrzymywaniem trudów podróży kosmicznej. Zamknięta w olbrzymim statku załoga wyprawia się w trwającą ponad osiem lat (w jedną stronę) podróż międzygwiezdną do układu Alfa Centauri. Jak poradzili sobie z izolacją astronauci Lema? Po odpowiedź nie tylko na to pytanie zapraszamy do cyfrowego archiwum „Przekroju”.