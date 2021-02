Debiut Jarosława Iwaszkiewicza

Czyta się 4 minuty

Czekam, aż dłoń jesieni przyjdzie i uderzy W mych liści struny. Lub do mych wybrzeży Przypłynie łodzią strojną w żagiel biały...

Jubileusz pracy pisarskiej Jarosława Iwaszkiewicza skłonił mnie, bym zajrzał do szuflady w mojej sekreterze, sięgnął myślą w dawne, znacznie poprzedzające datę mojego urodzenia czasy, kiedy debiutował znakomity pisarz. Było to pół wieku temu — przed 50 i 49 laty.

Przyjechały z Kijowa do Warszawy, przetrwały pierwszą i drugą wojnę światową, a po powstaniu warszawskim — rozrzucone wraz z resztkami splądrowanego księgozbioru i poniszczonych pamiątek — zostały odnalezione w Warszawie w styczniu 1945 roku, tuż po wyzwoleniu wymarłego miasta. Matka moja ostrożnie wydobyła je ze ściętej mrozem ziemi, w którą wdeptali papiery i książki nieznani szabrownicy. Wyjątkowo los sprzyjał tym pożółkłym kartkom — listom i pierwszym utworom młodego, nieznanego poety Jarosława Iwaszkiewicza.

Był rok 1914, kiedy dwóch zapaleńców — ojciec mój, Tadeusz Ficowski oraz Czesław Kozłowski postanowili wydawać w Kijowie polskie pismo literackie. Miały to być wydawane od czasu do czasu zeszyty pt. „Pióro”. Młodzi, około dwudziestoletni redaktorzy-wydawcy wydrukowali prospekt, zapowiadający chęć „popierania młodych sił literackich”.

Uprzejmie dziękuję za prospekt „Pióra” i listowne szczegóły. Niezmiernie jestem za nie wdzięczny. Proszę również o wysłanie egz. „Pióra” za zaliczką natychmiast po wyjściu. Zaliczenie mnie do stałych współpracowników wydawnictwa sprawi mi prawdziwą przyjemność. Z szacunkiem — J. Iwaszkiewicz.

Obecnie bawię na prowincji. Ale po Nowym Roku będę stale w Kijowie i pragnąłbym choć parę godzin dziennie poświęcić bezpłatnie na pracę w redakcji. Nie wiem, czy to się okaże możliwem.

Rozpoczęła się korespondencja, ożywiona wymiana listów; Iwaszkiewicz nadesłał cykl sonetów oraz krótkie utwory prozą z cyklu „Dwadzieścia przypowieści o życiu i śmierci”. Początkujący redaktor i początkujący pisarz podjęli listowną dyskusję na temat: co jest sonetem, a co nim nie jest. Ojciec mój wyrażał widocznie bardziej tradycjonalistyczne poglądy na ten temat, z czym poeta nie chciał się zgodzić. Pisał:

Nie wiem, w czym Pan widzi uchylenie się od formy sonetu. Po sonetach Szekspira, który wcale nie przestrzegał, by tylko dwa rymy były użyte w dwóch pierwszych zwrotkach, po sonetach romantyków, którzy zaczęli pisać sonety o rozmiarach siedmiozgłoskowym, lub ośmiozgłoskowym, a nawet i mniej (Hugo, Musset, Heine), po sonetach parnasistów (szczególnie Heredia), którzy utracili wewnętrzną treść sonetu, jako tezę i antytezę itd., po sonetach współczesnych francuskich liryków, którzy dbają tylko o to, żeby ich „sonet” miał czternaście wierszy i nie więcej nad 5 rymów — sądzę, że moje poezje można nazwać sonetami.

Na tym dyskusja nie wygasła, bo w jednym z następnych listów Iwaszkiewicza, z dnia 3 grudnia 1914 r. czytam: „Spór o sonetach odkładam do osobistego zobaczenia się”. Tymczasem nadszedł rok 1915 i pierwszy numer oczekiwanego „Pióra” pojawił się w sprzedaży. Doktor Kozłowski, ojciec współredaktora nowego pisma — Czesława, wyasygnował na pokrycie kosztów wydawnictwa garść rubli. Przy ulicy Puszkina 11 w Kijowie, w księgarni Narcyza Gieryna znalazło swój skład główny „Pióro” — o którym czytamy:

We wstępie do zeszytu niedoświadczona Redakcja uskarża się gorzko: „Zasypano nas manną najprzeraźliwszych figlów grafomańskich — bardzo niewiele natomiast otrzymaliśmy rzeczy odpowiadających stawianym przez nas wymaganiom...”. Między utworami umieszczonymi w „Piórze” znalazł się wiersz Jarosława Iwaszkiewicza z cyklu „Imiona” pt. „Lilith”. Był to pierwszy drukowany przezeń utwór, początek długiej i świetnej drogi twórczej.