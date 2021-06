Jednorożec i jedyne pragnienie

Jeśli się gubić, to najlepiej wśród gobelinów przedstawiających damę z jednorożcem w Musée de Cluny w Paryżu. W niezwykłą podróż śladami George Sand (i nie tylko) zaprasza Agnieszka Drotkiewicz.

Zabłocone buty George Sand

Czerwień jest nasycona, na jej tle możemy zobaczyć całe bogactwo roślin. Część z nich jest łatwa do zidentyfikowania nawet okiem średnio wprawnego przyrodnika: tu kwiaty konwalii czy żonkili, tam owoce poziomki. Czy właśnie to zobaczyła pod swoimi nogami pisarka George Sand w pewien deszczowy dzień w zamku Boussac? Trudno uwierzyć, aby hrabia de Carbonnière, jeden z właścicieli zamku, zdecydował się położyć gobeliny na podłodze jako dywany, ale jednak – kto wie?

Wokół sześciu gobelinów przedstawiających damę i jednorożca, które dziś pokazywane są w Musée National du Moyen Âge w Paryżu, krąży wiele niedopowiedzeń i wątpliwości. Być może więc prawdziwa jest ta wersja: Sand, wycierając swoje zabłocone buty, spojrzała uważnie na leżący na podłodze dywan. W zamku w Boussac mieściła się wówczas siedziba podprefektury, a pisarka przybyła załatwić sprawy urzędowe związane z jej domem w pobliskim Nohant. Motyw roślin na tkaninie skojarzył jej się z arrasami z przełomu późnego średniowiecza i wczesnego renesansu. Zapomniała o sprawach do załatwienia, zapytała, czy gobelinów jest więcej. Okazało się, że tak – sześć (co prawda w zapiskach Sand pojawia się osiem gobelinów, jednak po dwóch ślad zaginął). Każde z sześciu dzieł przedstawia damę, jej towarzyszkę – obie we wspaniałych sukniach – a także jednorożca, inne zwierzęta i rośliny.

Czy gobeliny rzeczywiście leżały na ziemi, czy może jednak wisiały na ścianie, ocieplając surowe wnętrze? Na pewno szkodziła im wilgoć panująca w zamku, prawdopodobnie zostały też nadgryzione przez drobną zamkową faunę. To jednak nie odebrało im olśniewającego piękna. „Te gobeliny świadczą o wielkiej sprawności rzemieślniczej i wielkim guście połączonymi z dużą wiedzą artysty, którego imienia dziś nie znamy. […] Faktura, mat i połysk tkanin, szykowny krój ubrań, blask klejnotów, a nawet przejrzystość muślinu są na nich oddane ze świadomością i lekkością, nad którymi zniszczenia czasu i zaniedbania nie były w stanie zatriumfować” – pisała Sand w artykule dla magazynu „L’Illustration” w 1847 r. O swoim odkryciu dała znać Prosperowi Mériméemu, z którym zresztą wcześniej miała romans.

Mérimée był nie tylko pisarzem (w tym autorem noweli Carmen, która dała oś narracyjną operze Bizeta), lecz także historykiem, archeologiem i inspektorem generalnym zabytków historycznych. To on namówił Edmonda du Sommerarda, pierwszego kuratora muzeum sztuki średniowiecznej w Paryżu, na zakup tych gobelinów. Zanim jednak odjechały do miasta świateł, minęło wiele lat, a w tym czasie Sand wynegocjowała swoje „honorarium” za ich odkrycie – co jakiś czas spędzała parę dni w zamku Boussac (zajmowała tam kilka pokoi), sam na sam z damą i jednorożcem.

Tysiąc kwiatów

W poprzedzających salach światło jest stopniowo przytłumiane. Do pokoju, w którym współcześnie eksponowane są tapiserie przedstawiające damę z jednorożcem, prowadzi wąski, pogrążony w półmroku korytarz. Na ścianach umieszczone są cytaty z dzieł pisarzy i poetów, których zachwyciła dama i jednorożec, w tym z Zapisków Maltego Lauridsa Brigge Rainera Marii Rilkego. Czasem słychać dochodzącą skądś muzykę, oczywiście skomponowaną w późnym średniowieczu. Za każdym razem, kiedy wchodzę do sali jednorożców, jestem przejęta, wzruszona i szczęśliwa, że mogę je znowu odwiedzić.

Tło tych gobelinów ma kolor czerwony – jedwabne i wełniane nici, z których są utkane, farbowane były ekstraktem pozyskiwanym z korzenia marzanny barwierskiej. Kolor żółty zawdzięczamy z kolei rezedzie żółtawej, niebieski – urzetowi barwierskiemu. Z tych naturalnych barwników roślinnych korzystali także konserwatorzy podczas ostatnich prac nad gobelinami. Na czerwonym tle znajduje się – zdobiąca wszystkie gobeliny – granatowa wyspa. Na każdej z wysp widzimy zajętą czymś damę, najczęściej w towarzystwie innej, nieco skromniej przedstawionej (także pod względem rozmiarów) kobiety oraz jednorożca, lwa i wielu różnych uroczych małych zwierzątek, w tym psa, małpy czy królika. Charakter nadają gobelinom rośliny – kwiaty i drzewa oddane z przepychem rajskiego ogrodu. Millefleurs – tysiąc kwiatów – tak nazywane są tapiserie z tego okresu, na których sceny rodzajowe pokazane są na tle bogactwa flory. Innym przykładem tapiserii millefleurs z tego okresu jest Pojmany jednorożec, znajdujący się w The Cloisters Museum w Nowym Jorku.

Tysiąc kwiatów przyciąga uwagę, zwiedzający przypatrują się poszczególnym liściom, owocom, kwiatom. Wśród nich znajdziemy białe i różowe konwalie, goździki, róże. Wśród drzew można wypatrzeć sosnę z szyszkami, ostrokrzew z czerwonymi owocami, dąb, drzewo pomarańczowe. Nie było to jednak drzewo pomarańczowe, którego owoce jemy dziś. Jedynym drzewem pomarańczowym znanym w tamtym czasie w Europie było bowiem to, które daje wodę z kwiatu gorzkiej pomarańczy. Jego cechą zarówno botaniczną, jak i symboliczną, jest to, że jednocześnie daje kwiaty i owoce. Biel kwiatów symbolizuje czystość, a owoce – płodność. Ta symbolika sprawiała, że z kwiatów pomarańczy pleciono ślubne wieńce. Historyczka sztuki Sophie de Gourcy zauważa, że bardzo prawdopodobne, że ten cykl gobelinów miał być prezentem dla narzeczonej lub też rodzajem złożenia hołdu żonie.

Dama z jednorożcem, fot. Wikipedia, domena publiczna

Na każdym z gobelinów powiewają proporce z herbami rodziny Le Viste. Znawcy heraldyki zauważają, że w herbie tym kolory połączone są niezgodnie z rygorystycznymi zasadami tej sztuki – to jedna z wielu tajemnic związanych z omawianą serią gobelinów. Inną niepewnością jest to, który z mężczyzn z rodziny Le Viste zamówił ich wykonanie około 1480–1500 r. Gobeliny te są obiektami luksusowymi – zarówno ze względu na swoje wymiary (każdy jest nieco innej wielkości, ale wszystkie mają powyżej trzech metrów wysokości i od prawie trzech do prawie pięciu metrów długości), jak i na ilość pracy, która musiała być włożona w ich wykonanie. Najpierw w Paryżu powstawał projekt na kartonie, a utkane zostały we Flandrii. Pracowano jedynie przy świetle dziennym, zmiana kolorów nici była ogromnie czasochłonna.

Pieniędzy na ten zakup nie brakowało pochodzącej z Lyonu rodzinie Le Viste – wzbogacili się na handlu jedwabiem. Zamówienie kosztownych gobelinów miało być jednym z gestów legitymizujących wysoką pozycję rodu, ich awans na drabinie społecznej, zbliżenie się do arystokracji. Tracy Chevalier, autorka świetnie sprzedających się powieści historycznych (w tym zekranizowanej Dziewczyny z perłą), w swojej Damie z jednorożcem opisuje kilka wątków miłosnych, które wplotły się w te tapiserie. Chevalier łączy motywy historyczne z fikcyjnymi, jednak z pewnością miłość musiała być wmieszana w historię powstania tych gobelinów. Nawiasem mówiąc, obok książki Chevalier, innym przykładem obecności Damy i jednorożca w kulturze popularnej jest ekranizacja Harry’ego Pottera. Na ścianach wspólnego pokoju w Gryffindorze dostrzec można millefleur na czerwonym tle oraz sylwetki damy i jednorożca, czyli dokładne kopie tych, które zachwyciły Sand, a które dziś wiszą w paryskim muzeum.

Kto panuje nad zmysłami?

Szczupła, wiotka, z małym biustem, długimi jasnymi włosami oraz jasnymi oczami – dama przedstawiona na tych gobelinach ucieleśnia ideały piękna późnego średniowiecza. Wydaje się, że jest raczej wyobrażeniem idealnej kobiety, „piękną panią” znaną z dworskiej literatury średniowiecznej niż przedstawieniem rzeczywistej osoby. Niezwykle szykowne są jej suknie: z mieniącego się brokatu, o wysmakowanym kroju, połączone z bogatą biżuterią. Domyślam się, że mogły być one jedną z inspiracji kostiumografów w Grze o tron, szczególnie przy sukniach Cersei Lannister. Skromniejsze, lecz wciąż piękne, są suknie towarzyszki naszej damy – jest ona proporcjonalnie dużo mniejsza zgodnie ze średniowieczną zasadą, że osoby niższe rangą społeczną tak są przedstawiane.

No dobrze, ale co się dzieje na poszczególnych gobelinach? Na jednym z nich dama sięga po cukrową drażetkę, podczas gdy siedząca na jej drugiej ręce papużka przymierza się do zjedzenia małego owocu. Również siedząca u stóp damy małpka wgryza się w owoc. Na innym z gobelinów dama zaplata wianek z kwiatów, na koszu pełnym ciętych róż przysiadła małpka i wącha jeden z kwiatów. Na kolejnym dama gra na przenośnych organach – lew i jednorożec wydają się zasłuchane (co ciekawe, figury lwa i jednorożca zdobią też portatyw – przenośne organy). Wreszcie dwa kolejne gobeliny, na których dama jest w najbliższym kontakcie z jednorożcem – na jednym dotyka dłonią rogu jednorożca, na drugim on opiera się łapami o jej kolana, podczas gdy ona obejmuje go za szyję i pokazuje mu jego odbicie w lustrze: jednorożec jest chyba rad z tego, co w nim widzi, uśmiecha się do swojego odbicia. Widzimy tu więc alegorie pięciu zmysłów: smaku, węchu, słuchu, dotyku i wzroku.

Dama z jednorożcem – Zapach, fot. Wikipedia, domena publiczna

Dama z jednorożcem – Smak, fot. Wikipedia, domena publiczna

Dama z jednorożcem – Dotyk, fot. Wikipedia, domena publiczna

Dama z jednorożcem – Słuch, fot. Wikipedia, domena publiczna

De Gourcy uważa, że ten cykl gobelinów ma wydźwięk pedagogiczny – obecna na nich postać kobieca to nauczycielka, która pokazuje oglądającemu, jak zapanować nad swoimi zmysłami. Według niej szczególnie ważnymi w czasach powstania gobelinów zmysłami był wzrok i słuch, zmysły „szlachetne”, związane ze służeniem pamięci, zachowaniem jej. Pozostałe trzy – smak, węch, dotyk – były mniej poważane jako zmysły „cielesne”. Zwraca uwagę na obecny w średniowieczu ideał perfekcji i rozmaite moralitety, które miały służyć osiągnięciu tego ideału. Na jednym z gobelinów widzimy małpkę, która przykuta jest łańcuchem – zauważa de Gourcy – a małpa w średniowiecznej ikonografii obrazowała nieopanowanie zmysłów, folgowanie sobie. Innym tropem, który miałby potwierdzać tę interpretację, jest przypominający sznur pas jednej z sukien damy (na każdym z gobelinów jest ona inaczej ubrana). De Gourcy widzi w tym nawiązanie do świętego Franciszka z Asyżu i jego umiłowania skromności.

Ale czy rzeczywiście Dama z jednorożcem to surowy chrześcijański moralitet? I co to znaczy „panować nad zmysłami”? Wyrzec się wszelkich przyjemności z nich płynących? Czy raczej wiedzieć, jak z nich korzystać? Inni badacze, łącznie z Élisabeth Taburet-Delahaye, wieloletnią dyrektorką paryskiego muzeum sztuki średniowiecznej (czyli „domu” damy i jednorożca), uważają, że jedną z cech średniowiecza była wieloznaczność, a więc uprawnionych jest kilka interpretacji. Data powstania gobelinów, czyli przełom XV i XVI w., przybliża nas do wczesnego renesansu i humanizmu, który celebrował człowieka na wszystkich wymiarach, także tych związanych z ciałem. Urok, który emanuje z tych tapiserii, subtelność, z jaką dama, jednorożec i inni bohaterowie przedstawionych scen poruszają się po swoim świecie, a także radość, jaką wyrażają, mnie wydają się afirmacją zmysłów, zaproszeniem do ich odkrywania.

Moje jedyne pragnienie

„Pięć zmysłów było przedmiotem zainteresowania filozofów od starożytności, pisali o nich Platon i Arystoteles. W średniowieczu powstało wiele tekstów dotyczących zmysłów. Łączono je z czterema elementami, i tak: ziemia to dotyk, woda to smak, powietrze – węch i słuch, a ogień – wzrok” – informację tę przeczytamy w paryskim muzeum średniowiecza, w sali poprzedzającej kolekcję gobelinów. Zmysłów jest pięć, a gobelinów sześć.

Co zatem przedstawia szósty z nich? Czy jest to „szósty zmysł”, intuicja? Szósty gobelin stanowi największą tajemnicę – być może był częścią tryptyku (razem z dwoma zaginionymi gobelinami). Na tym szóstym, największym z gobelinów dama zdejmuje biżuterię, odkłada ją do szkatuły, którą trzyma jej towarzyszka. Za ich plecami widać namiot zrobiony z kosztownej tkaniny, a na nim napis: „À Mon Seul Désir” – „Mojemu jedynemu pragnieniu”. Niektórzy uważają, że „À” jest częścią inicjału, czytać więc ten napis można jako: „Moje jedyne pragnienie”. Czego dotyczy to pragnienie? Odłączenia się od dóbr materialnych, wzniesienia się ponad nie – to jedna z interpretacji. Ci, którzy widzą w tych gobelinach dzieło kultury chrześcijańskiej, w damie widzą Marię, a w jednorożcu Chrystusa. Istnieje też szereg podań o tym, że jednorożce mogę być pojmane tylko przez dziewice – o tym opowiada cykl gobelinów Polowanie na jednorożca, pokazywanych w nowojorskim The Cloisters Museum. Na jednym z gobelinów z tego cyklu Pojmany jednorożec (o podtytule „już nie martwy”) bohater leży w małej zagrodzie, na tle millefleurs, a nad nim rośnie i wydaje owoce drzewo granatu – symbol płodności. Jest więc jednorożec także symbolem miłości, seksu, a jego róg zdaje się nie aż tak bardzo subtelną aluzją do erekcji.

Dama z jednorożcem bywa nazywana „Giocondą średniowiecza”, tyle dookoła niej niedopowiedzeń. Do mnie przemawia teoria wpisania zmysłów w większy porządek, połączenie ich z czterema żywiołami, ale także z kolorami, planetami, zjawiskami atmosferycznymi – jak czyni to wybitny ogrodnik, filozof i architekt krajobrazu Gilles Clément w parku André Citroëna, oddalonym o kilkanaście stacji metra od damy z jednorożcem. Częścią parku jest sześć zamkniętych, niewielkich ogrodów nawiązujących do średniowiecznych hortus conclusus, każdemu odpowiada inny kolor, zmysł, planeta, kruszec.

Być może w opowieści o tych gobelinach więcej jest zagadek, niedopowiedzeń i wątpliwości niż niezbitych faktów – ale w tych niedopowiedzeniach tkwi część uwodzicielskiej siły damy i jednorożca.