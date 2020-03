Czytaj zdrów, czyli najlepsze książki na pandemię

Zostajesz w domu. Ziemniaki, kasza i cebula już kupione. Masz ocean czasu... Poczytaj! Oto dziesięć książek, które pomogą wycisnąć z kwarantanny trochę sensu i radości. Czytanie koi i przenosi do innych światów, angażuje mózg, ożywiając liczne połączenia neuronów. Uspokaja i uszczęśliwia. Książka jest dobrym przyjacielem w czasie lęku, niepewności i poczucia izolacji. Możesz ją pobrać jako e-book, zamówić przez internet z dostawą do paczkomatu, a jeśli to klasyk, prawdopodobnie masz go na półce.

Czyta się 5 minut

Lew Tołstoj Wojna i pokój

Olga Tokarczuk Zagubiona dusza

Jürgen Thorwald Stulecie chirurgów

Trzyma w napięciu jak najlepsze true crime, pochłania kompletnie i poprawia humor, bo udowadnia, że co by nas dziś nie spotkało, dawniej było gorzej. Opowieść o pierwszych operacjach, odwadze lekarzy i pacjentów, pionierach wyważających drzwi do leczenia chorób i urazów wcześniej uznawanych za śmiertelne. I choć to historie krwawe oraz bolesne, razem tworzą jedną z najbardziej optymistycznych książek non-fiction. Historia medycyny ukazana jest jako nieustanne przesuwanie granic. Gra o najwyższej stawce, w której wielu poświęciło siebie, by zwyciężyć chorobę i dać lepsze, dłuższe życie nam wszystkim. Yes, we can!