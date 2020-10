Człowieczeństwo?

Czyta się 2 minuty

Zdaje się, że najczęściej do podobnych zdarzeń dochodziło w Indiach. W 1920 r. w okolicach wioski Godamuri zastrzelono wilczycę, która broniła dostępu do swojej nory; w środku znaleziono dwie kilkuletnie dziewczynki. Próba socjalizacji się nie udała: czuły się dobrze tylko wśród szczeniąt, stresowały się, chodząc na dwóch nogach, szczerzyły zęby, nocą wyły do księżyca, rozrywały ubrania. Jedna zmarła po roku, druga – po dziewięciu latach, nauczywszy się 60 słów. Ciężko sobie wyobrazić wstrząs, jaki przeżyły: do ich świata wtargnął nieznany gatunek, mówiący dziwnym językiem, który, zabiwszy matkę, wyrwał je z oswojonego świata tylko po to, by przekonać, że wszystko, co znały i kochały do tej pory, było fatalną pomyłką.