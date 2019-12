Boska Komedia według Rity Skeeter

Czyta się 7 minut

W 98% życie nie jest dramatyczne i byśmy dodali: tym gorzej dla życia, ale Czechow był artystą i odważył się zauważyć, że tym gorzej dla dramatu. Odkrył dla teatru prawdę starą jak najstarszy zawód świata: less is more. S01E02 serialu o dramatopisaniu by Maciej Stroiński

Boska Komedia zbiera i eksponuje, co sezon miał najlepszego. Dzieła obsypuje kasą jury z zagranicy. O większości przedstawień konkursowych czytelnicy „Przekroju” mają od dawna wypaczone zdanie, bośmy pisali i o Innych ludziach, i o Trojankach, o Najmrodzkim, o Cząstkach kobiety, o Capri Lupy, o Długu Klaty, o Kowbojach Smolar, o Pannach z Wilka ze Starego i o Wojnie polsko-ruskiej ze Słowackiego. Czyli byliście na Boskiej, zanim się zaczęła. Komisja selekcyjna, tak zwani wpuszczalscy, po prostu podpatrzyła listę recenzowanych u nas tytułów, a nie rozróżniając na ocenione dobrze i nie, wzięła wszystko jak leci. Tak zresztą powinny wyglądać przeglądy: nie samo dobre. Dobre musi być na tle słabego, żeby ludzie docenili.

Skoro o spektaklach wszystko wiemy z góry, idziemy na Boską zupełnie inaczej i po co innego. Nie na spotkanie z ciekawymi spektaklami, tylko z ciekawymi ludźmi. W środku dnia, gdy wszyscy byli wczorajsi i nawet kaca jeszcze nie mieli, „wstali wcześniej, niż się położyli” (Między nami dobrze jest), odbywały się debaty, dział Boskiej Komedii nie do oglądania, lecz do pomyślenia. Pewnie dlatego słabo oblegany. Wysłałem, by posłuchała, swą wewnętrzną Ritę Skeeter. Kojarzycie Ritę: dziennikarka typu „dziennikara” z Harry’ego Pottera, pojawia się w Czarze ognia, robi z Harrym wywiad w schowku na miotły.

Główny dramat Boskiej, jej właściwy beef i contest, odbył się w tym roku na polu idei.

Rozmowa z Dorotą Masłowską i Pawłem Świątkiem

Przy okazji przedstawienia Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną (Teatr im. Słowackiego w Krakowie). Rozmawiali autorka powieści i reżyser spektaklu. Byłem urzeczony poziomem spotkania, rzeczową rozmową. Może po prostu nie toczyła się na Fejsie? Jeślibym nie wiedział, byłbym nie pomyślał, że mówią artyści. W ogóle nie ogrywali swojego statusu, odpowiadali, o co było ich pytane, i mówili mądrze, a nie efektownie. Nikt nikogo nie dojeżdżał, albowiem rozmówcy cenią się wzajemnie na płaszczyźnie artystycznej. Świątek potrafi odpowiedzieć na wyzwanie, jakim jest proza Masłowskiej: stworzyć na scenie coś równie chorego. Wypłynął Masłowską (słynny Paw królowej), a teraz Świątkiem wypływa Wojna polsko-ruska, tekst, zdawałoby się, stary i dawno nieprawda. Nowy spektakl według Wojny grają same panie, lecz nie jest to pomysł z tych koniunkturalnych, a nawet jeżeli, to akurat się udało. Jak powiedziała autorka powieści: choć narrator Wojny zawsze był mężczyzną, zawsze był również kobietą, głos Silnego bowiem to jest głos dziewczyny, która parodiuje chłopa. Niby takie proste, ale ile lat minęło, by to usłyszano. Wpadli na to w wystawieniu: wszystkie „straszne rzeczy”, które mówi Silny, mówi u Świątka ustami księżniczek na grządce różanej. Trochę jak w South Parku, gdzie rzeczy jeszcze straszniejsze mówią jeszcze cieńsze, bo dziecięce, głosy. A à propos „strasznych rzeczy”: na widowni cudzoziemcy, i to ważni, ustawieni, tak zwani high profile, byli bowiem jurorami. Nagle ten cały przeuroczy rynsztok zwany Wojną polsko-ruską stał się jeszcze bardziej edgy. To jak grubo dowcipkować przy wychowawczyni. Ja z kolegami pękałem ze śmiechu jak na wyjściu z klasą, mając również w tyle głowy, że to leci po angielsku.

Z interesujących rzeczy, które powiedziano: było o „czytaniu ciałem”. To pojęcie z teorii literatury zawsze uważałem za czystą teorię i tylko teorię, coś wymyślonego, żeby było z czego robić te habilitacje – ale Paweł Świątek twierdzi, że przecież w teatrze tekst się „czyta ciałem”. CAŁY aktor mówi. Jeśli tak, to już rozumiem. Jak by nie popatrzeć – prawda, ważne rozpoznanie. Jak nastroisz ciało, tak ci potem pójdzie spektakl. To jest właśnie geniusz jego wystawień Masłowskiej: ich sprytna cielesność. Wszystko się rozgrywa bardzo precyzyjnie i bardzo mięśniowo, bez zbędnych upiększeń i bez zbędnej głębi. Świątek nie popełnia błędu Grzegorza Jarzyny, nie robi z tych tekstów balu na osiedlu w panierce z kamery. Nie tylko zresztą Masłowskiej Jarzyna tak robi. Od niego właśnie zaczęto streszczane spotkanie: „Byliśmy wczoraj na Burzy Grzegorza Jarzyny, ale nie ma to żadnego znaczenia”.

Ciekawostki: 1. robią film (musical) na podstawie Innych ludzi, 2. Galerianki były, na płaszczyźnie językowej, niemiłą parodią Wojny polsko-ruskiej, 3. kiedy jeździ na spektakle według swoich tekstów, czuje się „wizytatorką”, mówi Dorota Masłowska, 4. „można świat zaatakować wyobraźnią”, mówi Paweł Świątek, dlaczego lubi jej prozę.

Wniosek z tej rozmowy: Masłowską, jeśli wystawiać, to lepiej niewiernie, przynajmniej bez realizmu, bo jej tak zwana potoczność mocno jest nienaturalna oraz „odklejona”. Powieść o królu osiedla może korzystniej wypadnie przy robótkach ręcznych.

Rozmowa z Agatą Bielik-Robson i Cezarym Michalskim