Biskup i szakal

Czyta się 4 minuty

Malarka i rysowniczka komiksów Joanna Karpowicz od ponad dekady tworzy obrazy, na których pojawia się Anubis, mężczyzna z głową szakala. Bohater jej prac nosi garnitur albo drelich, jeździ pociągiem lub rowerem, stołuje się barze szybkiej obsługi albo popija wino w restauracji. Świat z obrazów Karpowicz jest retro, trochę przypomina pocztówkę sprzed lat, ale zarazem nietrudno się w nim odnaleźć. Przemek Truściński jest ilustratorem i rysownikiem komiksów. Swoje prace podpisuje pseudonimem Trust. Jego (często czarno-białe) grafiki są szczegółowe i pełne epickiego rozmachu, co świetnie sprawdza się zarówno przy kreacji fantastycznych i futurystycznych światów, jak i reportażowego dokumentu. W Andzi Truściński ilustruje niemal stuletnie wiersze przodka, biskupa Piotra Mańkowskiego. Z kolei Anubis. Thin Places to antologia blisko 130 obrazów z człowiekiem o głowie szakala. Formalnie i warsztatowo te albumy są kompletnie różne, ale Karpowicz i Truściński docierają do tego samego miejsca: stołu operacyjnego, na którym odbywa się symboliczna i surrealistyczna wersja Lekcji anatomii doktora Tulpa Rembrandta.

Bóg, który został człowiekiem

Dziewczynka, która była niegrzeczna

Celem recenzji nie jest ocena ani walorów literackich, ani tym bardziej ahistorycznie pedagogicznego aspektu twórczości Mańkowskiego. To pamiątka z przeszłości. Jej główną zaletą jest to, że stała się idealną pożywką dla Truścińskiego, który lubi tworzyć fikcyjne światy, często sięga po fantastykę, a tekst traktuje jako punkt wyjścia dla swoich prac, które nie są tylko ilustracją, ale rozwinięciem historii i jej graficzną interpretacją. Do wierszy przodka idealnie pasuje skupiony na detalu, operujący szrafunkiem, realistyczny styl Truścińskiego, który często buduje pojedynczą ilustrację z wielu mniejszych scen, snując w ten sposób mikropowieści graficzne. Efektem są skondensowane emocjonalnie i narracyjnie prace, które nie dość, że nie tracą nic ze swojej ekspresji oglądane samodzielnie (bez lektury), to wręcz zmuszają do zatrzymania się na nich (i do pominięcia tekstu). Truściński przykuwa uwagę odbiorcy nie tylko świetnym warsztatem i efektowną realizacją, lecz przede wszystkim także pytaniami, jakie stawiają widzowi jego prace. Ilustracje do Andzi łączą w sobie bajkę z imaginacją, lęk z ciekawością, realizm z fantastyką, życie ze śmiercią. Album jest także świetnie zaprojektowaną edytorsko książką, grafiki Truścińskiego organicznie zrastają się z tekstem, który często zostaje złożony tak, by wizualnie oddać sens zapisu (nieco w stylu poezji konkretnej).