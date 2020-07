Beret Bergmana. Na sto drugie urodziny

Ingmar Bergman kończyłby dzisiaj równo 102 lata, ale (uwaga, spojler) po śmierci już nic się nie kończy, bo już się skończyło. Czy wiedzieli Państwo, że był reżyserem głównie teatralnym? I to on wprowadził modę na „artystę w czapce”?

Czyta się 13 minut

Na sto dwa

Ingmar Bergman kończyłby właśnie równo 102 lata, ale – uwaga, spojler – po śmierci już nic się nie kończy, bo już się skończyło. Dożył 89. urodzin, osiągnąwszy wielką sławę, wielki sukces i wielkie spełnienie, i chyba można powiedzieć o nim jak o Abrahamie i królu Dawidzie, że zmarł w odpowiednim czasie, przeżywszy swe życie, „w pięknej starości, sędziwy i syty dni” (Rdz 25,8; 1 Krn 29,28). Z tym umieraniem jeszcze poczekajmy, to za chwilę, na razie dajmy mu pożyć, tworzyć.

Urodził się 14 lipca 1918 r., pod koniec wielkiej wojny, w samym środku epidemii hiszpanki, pod znakiem Raka. W czary nie wierzę, ale urodzenie, czy wierzysz, czy nie, i tak ci się sprawdzi. Bergman był Rakiem tak jak Czesław Miłosz, jak Kafka, jak Paweł Demirski, jak księżna Diana… Bycie Rakiem to jest wyrok na wrażliwość ani miłą, ani lekką w posiadaniu, będącą nadwrażliwością.

Bojaźń i drżenie

Bergman był z wrażliwców, wszystko czuł bardziej. Cierpiał na nerwicę, zaburzenia odżywiania, zespół niespokojnych nóg, erotomanię, jesieniarstwo, no i, przy okazji, talent, ściśle powiązany ze stanem swej duszy. Jeśli lęk to produkt uboczny bycia człowiekiem wrażliwym, to gdy masz go tyle, że ci się przelewa – albo zostajesz wariatem, albo zostajesz artystą, albo i to, i to. Jak pięknie napisał Michał Oleszczyk u siebie na Fejsie: „Wymień mi cokolwiek, a ja na pewno kiedyś już się tego bałem”. W dokumencie o Bergmanie (odnośnik na końcu) twierdzą coś podobnego: „Lęki są częścią europejskiej szkoły artystycznej”. Płodność artystyczną łacina nie bez przyczyny nazywa furor poeticus, czyli szałem twórczym, obłędem, odpałem. Artyści, a już zwłaszcza wielcy, to nie są normalni ludzie… Na większości zdjęć zobaczą Państwo Bergmana uroczo uśmiechniętego, ale make no mistake: uśmiech jest nerwowy i tego rodzaju, który coś pod spodem skrywa.

We wnętrzu człowieka jest jak w środku ciała – ciemno, MROCZNIE. Może Ingmar Bergman nie miał w sobie więcej mroku niż dowolny inny człowiek, tylko więcej swego cienia dopuszczał do świadomości? Im bardziej bał się wszystkiego i wszystkich, tym bardziej wszyscy bali się jego. Moje osobiste doświadczenie bania się Bergmana wiąże się z obranym kierunkiem studiów. Studiowałem filmoznawstwo i zawsze mi groziło, że Bergman wypadnie na kobyle z historii kina. Sam się skazałem na „ciężkie bergmany”, bo na takich studiach nikt nie pyta o zdanie, czy raczyłeś to obejrzeć. Bergman to jeden z tych wielkich, których „nauka o filmie” nie dała rady mi obrzydzić, jeszcze tylko Wajda, Visconti i Kubrick przeżyli tę próbę ognia. Tymczasem myśmy wszyscy woleli von Triera, on był wspaniały naprawdę, a nie na słowo honoru boomerów.

Bergman to towering figure – postać, ktoś, wielkość, a był wielki też fizycznie, wysoki jak Lupa. Do dziś rzuca długi cień.

Rok myśliwego

1957 to był jego rok. Rok myśliwego, rok znoszenia łupów (z Berlina i z Cannes). Dwanaście miesięcy triumfów i zdychania, cierpiał bowiem na żołądek, co mu nie przeszkodziło nakręcić trzy filmy, i to jakie, m.in. Siódmą pieczęć i Tam, gdzie rosną poziomki, i wystawić cztery przedstawienia, w tym słynnego, wielkoobsadowego Peera Gynta w Malmö. Skrupulatni wyliczają mu ponadto, ile miał podówczas kobiet i czy umiał policzyć, ile i z kim ma dotąd dzieci.