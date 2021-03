Żywioł przenikliwego myślenia

Czyta się 2 minuty

Alan Watts nie miał wielkiego szczęścia, jeśli chodzi o polskie tłumaczenia jego książek, czy też poprawniej mówiąc, polski czytelnik nie miał szczęścia dostępu do dzieł Wattsa. Choć dawno przetłumaczono jego Drogę zen i Tao strumienia, to książki te są raczej wykładnią i popularyzacją danych szkół duchowych (w interpretacji Wattsa szkół filozoficznych), niż wyrazem koncepcji samego Wattsa filozofa. Opóźniony proces publikacji dzieł Brytyjczyka zainicjowało Wydawnictwo Okultura, najpierw publikując Radosną kosmogonię, a teraz Stań się, czym jesteś.

Zbiór pism Stań się, czym jesteś to zawrotna wariacja wokół intuicji i idei wydobytych z filozoficznego taoizmu i buddyzmu zen. Przez ich pryzmat Watts rozpatruje wiele zjawisk i problemów, głównie te problemy unieważniając. Pod tym względem jest niezrównany. Rozważa psychoanalizę, symbolikę Wcielenia i Trójcy Świętej, filozofię analityczną, a nawet współczesne zainteresowanie jogą i „nową duchowością”. W nieskończoność mnoży metafory objaśniające czytelnikom, dlaczego poza całością nie ma części, dlaczego nie ma i nie może być żadnej metody ani drogi zbawienia itd. Formułuje liczne paradoksy, jak choćby ten, że pragnąc zbawienia, nie można go uzyskać, bo problemem jest samo pragnienie, nie można z kolei nie chcieć pragnąć, bo to stwarza kolejne pragnienie niepragnienia itd. Trudno oprzeć się wrażeniu, że brytyjskie pochodzenie Wattsa odgrywa znaczącą rolę w jego talencie do wykładania zawiłych kwestii (w wielu swoich książkach sięga po Alicję w Krainie Czarów).