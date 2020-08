Żałoba w cieniu sępów

To ostatnia rozmowa między siostrami. Podczas powrotu z pracy Sabrina zaginie. Wkrótce okaże się, że stała się ofiarą brutalnego morderstwa, którego przebieg sprawca uwiecznił, a nagranie rozesłał po kraju. Jej śmierć stanie się na chwilę głównym tematem amerykańskich mediów i odbije na życiu nie tylko najbliższych – siostry i chłopaka Sabriny, Teddy’ego – ale także zupełnie przypadkowych ludzi. Główny bohater komiksu, wojskowy specjalista do spraw bezpieczeństwa Calvin Wrobel dziewczyny nawet nie znał. A jej śmierć i tak przewróciła mu życie do góry nogami.

Nominowana do Nagrody Bookera powieść graficzna Sabrina Nicka Drnaso to pierwszy komiks, który znalazł się na długiej liście tego prestiżowego wyróżnienia – być może najważniejszej nagrody literackiej na świecie. O komiksie ciepło wypowiadała się Zadie Smith („najlepsza opowieść o aktualnych czasach, niezależnie od medium”). Fanem talentu Drnaso jest też Adrian Tomine. A entuzjastyczną recenzję komiksu napisał dla „Guardiana” sam Chris Ware.

Drnaso sięga po empatię, nawet mówiąc o konsumentach teorii spiskowych. Jednym z nich staje się Teddy. Pogrążony w rozpaczy uzależnia się od audycji radiowca żerującego na śmierci jego ukochanej. I choć wywody spikera wpędzają partnera Sabriny w niebezpieczną paranoję, jednocześnie zdają się działać na niego uspokajająco. Pozbawiony twarzy głos dostarcza skomplikowanego i mało prawdopodobnego, ale w miarę racjonalnego wytłumaczenia dla wydarzenia zupełnie pozbawionego sensu, buduje składną narrację wokół przypadkowego okrucieństwa. By opisać stan emocjonalny Teddy’ego, Drnaso korzysta z pięknej metafory książeczki dla dzieci w rodzaju Gdzie jest Wally?. Wpatrzony w kolorową rozkładówkę czytelnik nie wie, czego szuka (książeczce brak instrukcji), ale jest pewien, że rozkładówka nie znalazła się w komiksie przypadkiem, że rozwiązanie tej dziecięcej zagadki da klucz do zrozumienia całego komiksu. Dokładnie tak samo rozumują słuchacze Alexa Jonesa.

Empatia – zwłaszcza wobec słabszych i zwierząt – wydaje się słowem kluczem niezbędnym przy odczytaniu Sabriny. To bezwarunkowa empatia motywuje Calvina, by dać Teddy’emu dach nad głową, karmić go i ubierać. Choć z przyjacielem z młodości łączy go już w zasadzie tylko mixtape ze starymi piosenkami. Z kolei Sandra radzi sobie ze stratą dzięki wiernej przyjaciółce i obcym ludziom gotowym bezinteresownie wysłuchać jej historii.

Trapiony wątpliwościami Drnaso przerwał nawet na pewien czas pracę nad komiksem, obawiając się, że wykorzystuje cudze tragedie. Niepotrzebnie. Sabrina napisana jest z wyczuciem – przede wszystkim jeśli chodzi o ofiary. Drnaso w przekonujący sposób obrazuje spustoszenie w życiu najbliższych Sabriny, pokazując, jak dewastujący wpływ mają na nie działania mordercy i mediów. Komiksu nie można też oskarżyć o żerowanie na makabrze, bo nie ma w nim ani jednego kadru przedstawiającego sam mord. O skali okrucieństwa zabójcy czytelnik przekonuje się, obserwując reakcję Calvina, który po obejrzeniu filmu wysłanego do mediów dosłownie czołga się do toalety, by zwymiotować.

Drnaso balansuje w Sabrinie na cienkiej linie. Wystarczyłby jeden fałszywy krok, by jego komiks poszedł w kierunku szantażu emocjonalnego eksploatującego ból rodzin prawdziwych ofiar. Bo choć zabójstwo Sabriny to fikcja, w komiksie mowa zarówno o zamachach na WTC, jak i masakrze w szkole podstawowej Sandy Hook w Newtown. A żerujący na śmierci Sabriny spiker radiowy wzorowany jest na Alexie Jonesie, gwiazdorze amerykańskiej skrajnej prawicy, kolportującym najbardziej szalone teorie spiskowe. W tym te mówiące, że zamach na WTC był dziełem CIA, a rodzice zamordowanych w Sandy Hook dzieci to podstawieni aktorzy.

Drnaso nie pozostawia czytelnikowi złudzeń. Radiowiec żerujący na tragedii to zwykła hiena. Ale już nękający Calvina i Sandrę wyznawcy spikera niekoniecznie muszą być złymi ludźmi. Autor Sabriny podejmuje nawet ryzykowną próbę wciągnięcia czytelnika w świat napędzany spiskową logiką. A to wprowadzając do fabuły kolejną niewyjaśnioną tajemnicę – los zaginionego kota. A to sugerując, że bohaterowie są obserwowani (czy poczciwiec podwożący Teddy’ego to ten sam człowiek, który obserwował Calvina na stacji benzynowej, czy ich podobieństwo wynika po prostu z minimalistycznego stylu Drnaso?). A to sugerując w epilogu, że być może od początku coś było na rzeczy. Tylko po to, by bez żadnych wyjaśnień urwać historię i pozostawić skołowanego czytelnika samemu sobie, o krok od pełnego interpretacji Internetu.

Drnaso posługuje się prostym stylem, przywodzącym na myśl instrukcje objaśniające procedury ewakuacyjne w samolotach. Lokacje i tła przedstawione są schematycznie. Artysta zrezygnował z cieniowania na rzecz powierzchni utrzymanych w jednolitym kolorze. Postaci przypominają sztywne manekiny, a ich mimika jest uproszczona, sprowadzona do kropek i kresek symbolizujących oczy, usta i nos. Czasami trudno wyczytać z nich emocje. Ba, czasami w ogóle ciężko odróżnić od siebie bohaterów. Na kadrach dużo jest wolnej przestrzeni, często wcale nie pojawiają się na nich postaci ludzkie.

Wszystko to nadaje komiksowi Amerykanina odrealniony ton i podkreśla pustkę emocjonalną. Bohaterowie próbujący poradzić sobie z tragedią i wszystkim, co się z nią wiąże, nie wiedzą, jak zareagować ani co czuć. Bo jak zareagować na ogrom bólu i absurdalnego okrucieństwa? Jak zracjonalizować coraz bardziej fantastyczne wizje wyznawców teorii spiskowych? Co powiedzieć kobiecie, która straciła siostrę w tak okropny sposób i zamiast w spokoju przejść żałobę, musi czytać mejle od ludzi wmawiających jej, że jest podstawioną przez rząd aktorką, a jej siostra nigdy nie istniała?