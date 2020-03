Turystyka dźwiękowa 5#

Czyta się 2 minuty

W tej odsłonie cyklu wędrujemy do świata repetytywnych harmonii zawieszonych w bezczasie, które powstały z fascynacji indonezyjską kulturą gamelanów. A w tym przypadku za sprawą nowej płyty australijskiego perkusisty i eksperymentatora Willa Guthriego pt. Nist Nah . Jednocześnie tytuł albumu jest również nazwą perkusyjno-gamelanowego ensemble’u przez niego założonego.

Artysta zaistniał w szerszej świadomości australijskich odbiorców muzyki jazzowej / improwizowanej po tym, jak w 1997 r. zdobył National Jazz Awards w ramach Wangaratta Festival of Jazz & Blues. W kolejnych latach muzyk rozwijał swój indywidualny język, czerpiąc z różnorodnych estetyk; zaczynając od elektroniki przez noise aż po rozmaite techniki elektroakustyczne. Na dłuższy czas Guthrie odciął się od tradycyjnego postrzegania zestawu perkusyjnego na rzecz wspomnianych eksperymentów. Po latach jednak powrócił do gry na bębnach, ale już z bagażem innych doświadczeń i inspiracji płynących m.in. z brzmień gamelanów, gongów, mis czy innych instrumentów perkusyjnych. Słychać też w jego twórczości wpływy choćby indyjskiej muzyki karnatackiej.

Guthrie od wielu lat mieszka we Francji, gdzie współtworzy grupę Nist Nah z takimi instrumentalistami jak Prune Bécheau, Charles Dubois, Camille Emaille, Stéphane Garin, Carla Pallone, Mark Lockett i Arno Tukiman. Kompozycje pochodzące z Nist Nah nie są próbą odmalowania kulturowych pejzaży w obrębie tzw. world music, wręcz przeciwnie – to poszerzanie pola percepcji. Guthrie podróżując po Indonezji, zachwycił się szczególnie jawajskimi gamelanami we wschodniej części tej wyspy – artysta wspomina o transowym tańcu Jathilan i dworskiej odsłonie tychże instrumentów, a także o balijskim twórcy Dewie Alicie i jego formacji Gamelan Salukat.