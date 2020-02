Turystyka dźwiękowa 4#

Czyta się 2 minuty

O projekcie Ak'chamel, The Giver Of Illness wiadomo jedynie, że to amerykański duet mający na koncie pokaźną liczbę wydanych kaset. Tegoroczny album The Totemist jest pierwszym winylem w ich karierze. Eksperymentalne formy zespołu zostały już docenione na łamach takich pism i serwisów, jak „The Wire”, „Tiny Mix Tapes” czy „Consequence of Sound”. Amerykanie nadal jednak ukrywają się i tworzą w bezpiecznym dla siebie miejscu – undergroundowym schronie w zachodnim Teksasie, na pustyni Chihuahua, w tzw. miasteczku duchów: Terlingua. W 1903 r. powstała tam Chisos Mining Company zajmująca się wydobyciem rudy rtęci. Ak'chamel, The Giver Of Illness odwołują się w swoich nagraniach do historii tego miejsca i do wpływu rtęci na ludzkie zdrowie. Artyści wybrali się na zabytkowy cmentarz w Terlingua w celu zarejestrowania nagrań terenowych, gdzie do dziś można znaleźć starożytne groty i groby zrobione z kijów oraz kamieni. Spoczywają tam również górnicy, których zabiła choroba wywołana przez toksyczne opary rtęci. Ten mistyczny i jednocześnie odrealniony klimat najlepiej da się poczuć w przeszywającej kompozycji Protected By The Ejaculation Of Serpents – nisko i mrocznie pomrukujące głosy współtowarzyszą avantfolkowemu transowi. W nieco lżejszym tonie – choć z intrygującymi partiami wokalnymi wyjętymi wręcz z zaświatów – wybrzmiewa The Funeral Of A Woman Whose Soul Is Trapped In The Sun.