Światło jest Bogiem – ta formuła, choć faworyzuje zmysł wzroku, wydaje się wyjątkowo trafna. Wszak to, co postrzegalne, istnieje dla nas jedynie dzięki światłu. Gdyby coś nie było postrzegane, jakbyśmy mogli wiedzieć o jego istnieniu? Jeśli Bóg jest światłem, to jest źródłem poznawalności świata, jest światem i jego warunkiem. Utożsamienie boskości ze światłem wielokrotnie pojawiało się w historii religii (wymieńmy choćby dawny Egipt czy Meksyk) i wydaje się, że w publikacji tej nie kryje się nic odkrywczego. Niemniej gdy kontrowersyjny i ciekawy badacz, wielki przeciwnik ekologii Fryderyk Nicki bierze je jako punkt wyjścia do swoich rozważań, dochodzi do wniosków dość zaskakujących.