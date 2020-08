Stara para wysiaduje

Czyta się 3 minuty

Może to nie jest najgorętszy news dekady, ale sezon ogórkowy zmienił swój „zakres pojęcia”. W tym roku zaczął się w marcu, cztery miesiące wcześniej niż zazwyczaj. Summer came early, za to lipiec–sierpień stały się jak nigdy przedtem okresem nieurlopowym, czasem nadrabiania. Niektóre teatry, szczególnie państwowe, lubią tak właśnie nie pograć, bo to poważna oszczędność. Jak choćby Stary Teatr, który popadł w hibernację, nic tam chyba się nie dzieje i wszyscy zadowoleni, choć inni pracują. Najdrożej w teatrze kosztuje eksploatacja, trochę jak w kopalni, gdzie złoże może się skończyć, a jeżeli nic nie robić, bilans się nareszcie zgadza. Teatr to jest dziwna przestrzeń, gdzie największe zyski biorą się z przestojów. Teatry Krystyny Jandy, Polonia i Och…, wróciły do pracy, gdy tylko było można, bo są placówkami na samozatrudnieniu, samoutrzymaniu, żyjącymi z widzów. Jeśli jedziesz do Warszawy, sprawdź, co jest u Jandy, bo pewnie coś będzie.