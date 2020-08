Sny Patti Smith

Patti Smith jest potężną postacią w historii punk rocka, muzyki, kontrkultury. Czy literatury? Nie wiem. Z jednej strony to unikatowa ikona, potrafiąca w wieku 67 lat na koncercie w warszawskim parku Sowińskiego po punkowemu zjechać ze sceny ochroniarza, który chciał ją „bronić” przed pierwszym rzędem widowni. Z drugiej jest w niej coś, co nie do końca potrafię nazwać, może to jakaś potrzeba artystycznej kreacji, krytykowana choćby przez wielu rozmówców Legsa McNeila i Gilliana McCaina w Please, kill me. Punkowej historii punka, takie trochę wciąż podbijanie swego ego, ale może to taki artyzm albo jednak bycie sobą. Moją ulubioną książką Patti Smith pozostają Poniedziałkowe dzieci (pierwsza w ogóle książka z Serii Amerykańskiej Wydawnictwa Czarne). Okazała się inna od kolejnych. Biograficzna, bardziej faktograficzna niż opisowa, bardziej oddawała klimat bohemy i zakamarków Nowego Jorku niż klimat Patti Smith i zakamarków jej głowy. Bo w Roku Małpy najbardziej przeszkadza to, że tyle w niej Patti Smith: wciąż „ja”, „ja”, „ja” i momentami te opisy, przeżycia są ciekawe, a historie angażujące, ale momentami można odnieść wrażenie, że pamiętnik nie zawsze w całości powinien wypłynąć na światło dzienne. Bo ta książka jest fragmentami pamiętnikiem. Autorka wymaga czujności, podążania za sobą, patrzenia jej oczami, słyszenia jej uszami, bez wolnej przestrzeni, a gdy na chwilę przestaniesz się skupiać, to możesz zacząć się nudzić na tym spacerze. Gdy jednak uwagę podtrzymasz, możesz liczyć na fascynującą wyprawę. Rok Małpy to książka dla fanów Patti Smith, którzy skoncentrować się potrafią, którzy cenią jej spojrzenie na świat pełne kulturowych konotacji, jej uczuciowość, to kroczenie po kolejnych opustoszałych miejscach i to łaknienie życia, ciągłe połykanie świata i branie go garściami, chłonięcie całą sobą tak, jak pewnie niewielu z nas już potrafi, z dostrzeganiem szczegółów i mieszając realność ze wspomnieniami, emocjami, snami.