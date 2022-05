Czyta się 3 minuty

Każdy, kto interesował się surrealizmem czy okultyzmem w malarstwie, musiał natrafić na spektakularne, wizyjne dzieła Leonory Carrington. O samej artystce i jej sposobie życia mogliśmy wiele dowiedzieć się z fascynującego rozdziału autobiograficznej książki Mistrz i czarownice Alejandro Jodorowsky'ego. Słynny reżyser, a zarazem artysta i mistrz duchowy, opowiadał w nim jak „terminował” u Carrington – został do niej odesłany przez swojego japońskiego mistrza zen Ejo Takatę, który miał powiedzieć o Carrington, że „nie zna żadnego koanu, ale potrafi rozwiązać je wszystkie”.

Nie wszyscy wiedzą, że Carrington była nie tylko malarką. W 2019 r. w piśmie „Dialog” ukazała się jej sztuka teatralna Penelopa, rozsławiona adaptacją Jodorowsky’ego (czarno białe zdjęcia scenografii nadal krążą po Internecie). Jednak w naszym kraju szersza publiczność aż do tej pory twórczości literackiej Carrington nie znała. Oczywiście w różnych zakątkach Polski spotyka się osoby wtajemniczone w cudowną i przezabawną powieść Trąbka do słuchania (sam miałbym ochotę zaklasyfikować ją jako jedną ze swoich ulubionych powieści), która stanowiła jedyną dostępną próbkę zawrotnych możliwości prozatorskich Carrington. Dopiero teraz ukazał się pełnowymiarowy zbiór opowiadań artystki Siódmy koń, będący tłumaczeniem anglojęzycznej antologii The Complete Stories. Książkę przełożyli Maryna Ochab i Michał Kłobukowski, a posłowie napisała Agnieszka Taborska, znawczyni twórczości Carrington, którą zresztą poznała osobiście.